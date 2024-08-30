تعاون يتيح إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مقابل العملات المشفرة

من جانبها، أكدت "رولا أبو منّة"، الرئيسة التنفيذية لبنك "ستاندرد تشارترد" في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، أن هذا التعاون يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات التي تركز على الابتكار، والتنويع الاقتصادي، ونمو اقتصاد قائم على المعرفة.