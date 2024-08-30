تعاون يتيح إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مقابل العملات المشفرة
بات بإمكان مقيمي الإمارات الآن إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مقابل العملات المشفرة التي يمتلكونها، وذلك بفضل التعاون بين شركة "كريبتو دوت كوم" (Crypto.com) وبنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered). يتيح هذا التعاون إمكانية معالجة عمليات الإيداع والسحب بالدولار الأمريكي، واليورو، والدرهم الإماراتي بشكل شبه فوري عبر تطبيق تبادل العملات المشفرة.
وعلق "إريك أنزياني"، رئيس شركة "كريبتو دوت كوم" ومدير العمليات التنفيذي، قائلاً: "توفير هذه الخدمة بسهولة للعملاء العالميين يعزز من تبني العملات المشفرة ويساهم في تحقيق رؤية الشركة لجعلها جزءاً من كل محفظة مالية".
من جانبها، أكدت "رولا أبو منّة"، الرئيسة التنفيذية لبنك "ستاندرد تشارترد" في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، أن هذا التعاون يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات التي تركز على الابتكار، والتنويع الاقتصادي، ونمو اقتصاد قائم على المعرفة.
حالياً، تقدم منصات أخرى مثل "باينانس" (Binance) وبيت أواسيس" (BitOasis) تسهيلات مشابهة للمستثمرين لتحويل العملات المشفرة إلى العملات التقليدية. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الطلب على العملات المشفرة ارتفاعاً كبيراً في دولة الإمارات، حيث يتداول العديد من السكان بهذه العملات الرقمية.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء، فإن نسبة كبيرة من سكان الإمارات يمتلكون عملات رقمية. وكشف استبيان أجرته شركة "هينلي آند بارتنرز" أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تبني العملات المشفرة، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وسويسرا ونيوزيلندا والنمسا وإيطاليا وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن "الاهتمام العام بالعملات المشفرة في الإمارات مرتفع، مع تملك جزء كبير من السكان لهذه الأصول الرقمية. يتماشى هذا الحماس مع الدعم القوي من الحكومة والمشهد النابض بالحياة للشركات الناشئة. توفر الإمارات بيئة ضريبية منخفضة جذابة للأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة، معززة بمجتمع ثري ومهتم بالتكنولوجيا الرقمية".
وفي خطوة تاريخية سابقة من هذا الشهر، وافقت محكمة في دبي على دفع الرواتب بالعملات المشفرة إذا كان هناك اتفاق بين صاحب العمل والموظف.
يمكن الآن للعملاء في جميع أنحاء الإمارات الوصول إلى المنتجات والخدمات التي تقدمها "كريبتو دوت كوم" (Crypto.com) عبر تطبيقها، بما في ذلك القدرة على شراء وبيع وتداول أكثر من 250 عملة مشفرة.