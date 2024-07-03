تعاون لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الطائرات الخاصة

وفقاً للتقارير، بلغت قيمة سوق السفر الفاخر العالمي 1,155 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى 1,614 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. وبما أن الأفراد الأثرياء يفضلون الراحة والخصوصية في سفرهم، فإن هناك طلباً متزايداً على خدمات نقل متميزة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفريدة. ويهدف هذا التعاون بين الشركتين إلى تلبية هذا الطلب وتقديم تجارب نقل فاخرة تعيد تحديد معايير التميّز في الصناعة.