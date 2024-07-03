تعاون لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الطائرات الخاصة
أعلنت شركتا "رايتر ريلوكاشينز" "Writer Relocations و و"برايفت جت شارتر"Private Jet Charter عن شراكة جديدة لتقديم خدمات النقل في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وفقاً للتقارير، بلغت قيمة سوق السفر الفاخر العالمي 1,155 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى 1,614 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. وبما أن الأفراد الأثرياء يفضلون الراحة والخصوصية في سفرهم، فإن هناك طلباً متزايداً على خدمات نقل متميزة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفريدة. ويهدف هذا التعاون بين الشركتين إلى تلبية هذا الطلب وتقديم تجارب نقل فاخرة تعيد تحديد معايير التميّز في الصناعة.
وكجزء من هذا التعاون، ستتولى شركة "رايتر ريلوكاشينز"Writer Relocations التعامل مع الخدمات اللوجستية والتنسيق لنقل العملاء، بينما ستوفر شركة Private Jet Charter"برايفت جت شارتر" خدمات الطائرات الخاصة المصممة خصيصاً. وستضمن نقطة الاتصال الواحدة المخصصة (SPOC) التواصل والتنسيق السلس بين الشركتين طوال عملية النقل.
وأعرب "أنوب بوسكو"، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة Writer Relocations"رايتر ريلوكاشينز"، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلاً: "على مدار الـ 75 عاماً الماضية، اكتسبت شركتنا مكانة عالمية في إدارة عمليات نقل الوافدين وكبار الشخصيات. ويؤكد التعاون مع"برايفت جت شارتر "التزامنا تجاه تقديم خدمات رفيعة المستوى وضمان سفر سلس لعملائنا المميزين، ومن خلال الجمع بين خبرة Writer Relocations في النقل الدولي وتخصص Private Jet Charter في الطيران الخاص، فإننا لا نقدم خدمة فحسب، بل نصنع تجارب لا تُنسى مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا المميزين".
وقد ردد "هيو كورتيناي"، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة برايفت جيت تشارتر، هذه المشاعر، مسلطاً الضوء على أهمية توسيع خدماتها لعملاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التعاون مع Writer Relocations. وأضاف: "في Private jet Charter، ندرك أهمية تجارب السفر الشخصية. وتتيح لنا الشراكة مع Writer Relocations توسيع خبرتنا للعملاء الذين يبحثون عن خدمات النقل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ونهدف معاً إلى إعادة تعريف تجارب السفر الفاخرة".