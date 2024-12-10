تعاون لتطوير مشروع فاخر بقيمة 4 مليارات درهم في جزيرة المرجان

في تعليقه على الشراكة، قال مرتضى عباس (المدير العام والشريك) وأمير عبد الله (رئيس قسم العقود وتطوير الأعمال) في شركة أطلس للأساسات: "نحن فخورون بالتعاون مع شركة آرك للتطوير العقاري في مشروع سورا بيتش ريزيدنسز، وهو مشروع يتماشى مع قيمنا في تقديم التميز الهندسي. تمثل جزيرة المرجان مستقبل الفخامة والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن متحمسون للمساهمة في هذا المشروع الطموح من خلال وضع الأساس الذي يدعم عظمته."