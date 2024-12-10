تعاون لتطوير مشروع فاخر بقيمة 4 مليارات درهم في جزيرة المرجان
أعلنت شركة "آرك" للتطوير العقاري عن تعيين شركة أطلس للأساسات كمقاول تمكيني لمشروعها الرائد "سورا بيتش ريزيدنسز"، وهو مشروع فاخر على الواجهة البحرية بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي على جزيرة المرجان في رأس الخيمة. ويعد هذا التعيين نقطة فارقة هامة في تطوير وجهة المنتجعات الفاخرة في دولة الإمارات.
وتم تصميم مفهوم مشروع "سورا بيتش ريزيدنسز" من قبل شركة "نيكين سيكي" اليابانية الشهيرة عالمياً، وسيضم وحدات سكنية مفروشة بالكامل مع إطلالات رائعة على البحر وأكثر من 1000 قدم من الشاطئ الخاص. يدمج المشروع بين التصاميم المعمارية العصرية والطبيعة الساحرة لجزيرة المرجان، ويقع في موقع استراتيجي على بعد 4 دقائق فقط سيراً على الأقدام من منتجع وكازينو "وين" الذي سيتم افتتاحه قريباً.
وفي حديثه عن هذه الشراكة، قال "راؤول كومار جوبتا"، رئيس مجلس إدارة شركة آرك للتطوير العقاري: "يجسد مشروع سورا بيتش ريزيدنسز رؤيتنا في تقديم أسلوب حياة فاخرة من خلال الابتكار والتصميم الفريد من نوعه. إن شراكتنا مع شركة أطلس للأساسات، المعروفة بهندستها الدقيقة وممارساتها المستدامة، تضمن لنا أساساً يعكس قوة طموحاتنا. معاً، نعمل على إنشاء رمز خالد للأناقة والفخامة المستدامة على جزيرة المرجان".
تتمتع شركة أطلس للأساسات ذ.م.م، وهي مقاول رائد مقرّه الإمارات العربية المتحدة ومتخصص في حلول الأساسات والركائز المتقدمة، بسجل حافل من الإنجازات في توفير أعمال الأساسات الاستثنائية للمشاريع التطويرية البارزة، بما في ذلك المشاريع في مرسى دبي والعديد من المجمعات الصناعية الواسعة في مختلف أنحاء الإمارات. تشتهر الشركة بخبرتها في هندسة الأساسات العميقة، وتحسين التربة، وطرق البناء المستدامة.
في تعليقه على الشراكة، قال مرتضى عباس (المدير العام والشريك) وأمير عبد الله (رئيس قسم العقود وتطوير الأعمال) في شركة أطلس للأساسات: "نحن فخورون بالتعاون مع شركة آرك للتطوير العقاري في مشروع سورا بيتش ريزيدنسز، وهو مشروع يتماشى مع قيمنا في تقديم التميز الهندسي. تمثل جزيرة المرجان مستقبل الفخامة والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن متحمسون للمساهمة في هذا المشروع الطموح من خلال وضع الأساس الذي يدعم عظمته."
وتبلغ قيمة مشروع سورا بيتش ريزيدنسز 4 مليارات درهم إماراتي، وهو يمثل علامة مميزة للحياة الفاخرة والمستدامة على جزيرة المرجان. ويعكس تركيز المشروع على أسلوب الحياة الفاخر والهندسة المتطورة نمو المنطقة كمركز للاستثمار العقاري المتميز.
وتؤكد الشراكة بين شركة آرك للتطوير العقاري وشركة أطلس للأساسات على توافق الخبرات والرؤية والالتزام المشترك بتعزيز سمعة جزيرة المرجان كوجهة للفخامة التي لا مثيل لها. ومن المتوقع أن يتقدم البناء بسرعة باستخدام التقنيات المتطورة في بناء الأساسات وتثبيت الأرض من قبل شركة أطلس للأساسات.