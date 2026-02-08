تعاون دولي في القطاع غير الربحي بين السعودية وسنغافورة.

في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بدور القطاع غير الربحي في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، شكلت الزيارة الأخيرة لمعالي السيد ماساغوس زولكيفلي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة، إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية علامة فارقة مهمة في الحوار المؤسسي وتبادل المعرفة الدولية.
خلال الزيارة، اطلع الوفد السنغافوري على تجربة المملكة العربية السعودية’s في تنظيم وتمكين القطاع غير الربحي، بما في ذلك التحولات الهيكلية والتشريعية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تضع القطاع غير الربحي كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية المستدامة.
قدم المركز الوطني لمحة عامة عن تطور منظومة القطاع غير الربحي في المملكة، مسلطًا الضوء على مؤشرات الأداء، ونماذج الحوكمة، والأطر التنظيمية—خاصة في مجال حوكمة جمع التبرعات—المصممة لتعزيز الشفافية والامتثال والكفاءة التشغيلية، مع تعزيز الثقة العامة والدولية.
وتناولت المناقشات أيضًا آليات تأسيس المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، والنمو السريع في أعدادها، ومساهمتها المتزايدة في الاقتصاد الوطني. وأكد التبادل على نماذج التنسيق الحكومي المشترك الهادفة إلى دعم استدامة القطاع وتأثيره على المدى الطويل.
من منظور دولي، أبرزت الزيارة المنتدى الدولي للقطاع غير الربحي كمنصة عالمية للحوار وتبادل المعرفة والشراكات العابرة للحدود. وشارك المركز رؤى من النسخة الافتتاحية للمنتدى’s وحدد طموحاته المستقبلية لربط الخبرات العالمية وتطوير أفضل الممارسات وتطوير السياسات في مجال العمل غير الربحي.
كما استكشفت المناقشات التعاون القائم بين المركز الوطني ونظرائه السنغافوريين، بما في ذلك التعاون مع شبكة العمل الخيري الآسيوية، بالإضافة إلى فرص الشراكة المستقبلية مع وزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة’s. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز البرامج المشتركة وتسهيل تبادل الخبرات في التنمية الاجتماعية وتمكين المجتمع.
بشكل عام، تعكس الزيارة استراتيجية المملكة العربية السعودية’s الأوسع لتوسيع الشراكات الدولية في القطاع غير الربحي، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز دور القطاع كمحرك للتأثير الاجتماعي المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.