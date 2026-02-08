تعاون دولي في القطاع غير الربحي بين السعودية وسنغافورة.

خلال الزيارة، اطلع الوفد السنغافوري على تجربة المملكة العربية السعودية’s في تنظيم وتمكين القطاع غير الربحي، بما في ذلك التحولات الهيكلية والتشريعية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تضع القطاع غير الربحي كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية المستدامة.