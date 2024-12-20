تعاون بين البنك العربي الوطني و"ريفربيد" لتحسين تجربة العملاء

إن توفير حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصاً وتجربة سريعة وبسيطة هو أمر أساسي لمهمة البنك العربي الوطني، ويرى البنك في "ريفربيد" شريكاً تجارياً أساسياً. قال علاء الجعبري، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الشبكات في البنك العربي الوطني: "تتيح حلول مراقبة وتحليل الأداء من ريفربيد (نت بروفايلر) و (نت آي إم) و (آب ريسبونس) لفريق تكنولوجيا المعلومات لدينا التعرف على المشكلات وإخطار الفريق لإصلاحها بسرعة". تترجم هذه الحلول السريعة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى القدرة على ضمان أداء الخدمات الرقمية المقدمة لعملاء البنك - من منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر عدد لا يحصى من القنوات الرقمية - وفقاً لأعلى المعايير.