تعاون بين البنك العربي الوطني و"ريفربيد" لتحسين تجربة العملاء
أعلنت شركة "ريفربيد"، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمراقبة، عن تعاونها مع البنك العربي الوطني، أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط ومقره الرياض، لدعمه في الوفاء بالتزامه بتلبية التوقعات العالية لعملائه من خلال "واجهات رقمية متميزة".
ومن خلال منصة ريفربيد - بما في ذلك حلول مراقبة الشبكات والبنية الأساسية وحلول "AIOps" (حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات التكنولوجيا) - نجح البنك العربي الوطني في نقل تطبيق الخدمات المصرفية الأساسية الخاص به بسلاسة وتقديم تجارب رقمية عالية الجودة لأكثر من مليوني عميل وأكثر من 4000 موظف.
إن توفير حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصاً وتجربة سريعة وبسيطة هو أمر أساسي لمهمة البنك العربي الوطني، ويرى البنك في "ريفربيد" شريكاً تجارياً أساسياً. قال علاء الجعبري، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الشبكات في البنك العربي الوطني: "تتيح حلول مراقبة وتحليل الأداء من ريفربيد (نت بروفايلر) و (نت آي إم) و (آب ريسبونس) لفريق تكنولوجيا المعلومات لدينا التعرف على المشكلات وإخطار الفريق لإصلاحها بسرعة". تترجم هذه الحلول السريعة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى القدرة على ضمان أداء الخدمات الرقمية المقدمة لعملاء البنك - من منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر عدد لا يحصى من القنوات الرقمية - وفقاً لأعلى المعايير.
كما نجحت شركة "ريفربيد" في إدارة عملية هجرة بيانات حاسمة للبنية المصرفية الأساسية للبنك إلى إصدار جديد من حلول "إنفوسيس فيناكيل"، وهو حل مصرفي عالمي رائد في الصناعة. وتعد مثل هذه الهجرات، التي تنفذ عادةً مرة واحدة كل عشر سنوات، معقدة للغاية وحاسمة لعمليات البنك، حيث تتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً ممتازاً لتجنب الانقطاعات."
من خلال الاستفادة من أداة مراقبة البنية الأساسية (نت آي إم) من "ريفربيد"، نجح البنك في ضمان الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل، والحفاظ على تقديم الخدمة بسلاسة، وحماية تجارب العملاء أثناء عملية هجرة البيانات. ولم يعمل هذا الانتقال الناجح على تحديث أنظمة البنك الأساسية فحسب، بل مكنه أيضاً من توسيع نطاق عملياته لتقديم خدمات مرنة ومبتكرة أكثر في المستقبل.
كما سلط علاء الجعبري الضوء على أهمية دعم فريق "ريفربيد" لنجاح ترقية نظام "CBS" (نظام الخدمات المصرفية الأساسية). وقال الجعبري: "عمل فريق الخدمات المهنية في ريفربيد عن كثب معنا لضمان تحقيق أهدافنا في عملية انتقال البيانات. لقد استفدنا من الرؤية الكاملة لأنظمة الواجهة الخلفية لدينا، وتمكنا من مراقبة ما يحدث بدقة، وكان لدينا سيطرة كاملة على هذا النشاط". وأضاف: "مع ريفربيد، أنت لا تشتري منتجاً فحسب - بل تشتري خدمة شاملة. الأمر أشبه بشراء سيارة كاملة مع سائق".
وأوضح الجعبري: "لا يمكننا حقاً أن نتخيل عدم استخدام منصة ريفربيد وحلولها. يستفيد فريقنا من الرؤية الشاملة للشبكة والتطبيقات التي توفرها ريفربيد. وهذا يمكّننا من مراقبة بيئة تكنولوجيا المعلومات لدينا بشكل استباقي، مما يؤدي إلى خلق تجربة سلسة لعملائنا. كانت عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها تستغرق وقتاً طويلاً، لكن الإنتاجية لدينا الآن أفضل بكثير. أتوقع أن تنمو شراكتنا مع ريفربيد بشكل أكبر في المستقبل، حيث نأخذهم في رحلتنا معنا".
وقال معين زهر الدين، المدير الإقليمي الأول للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ريفربيد": "نحن فخورون بالشراكة مع مؤسسات تتبنى فكراً مستقبلياً مثل البنك العربي الوطني، لمساعدتهم على التعامل مع التحولات المعقدة بثقة ودقة. ومن خلال توفير رؤية كاملة لبيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم وتمكين فرقهم من أدوات المراقبة الرائدة و (AIOps)، تمكنا من مساعدة البنك في تقديم تجارب رقمية سلسة، حتى أثناء عمليات الانتقال الحرجة. ونتطلع إلى دعم ابتكاراتهم المستمرة وهم يضعون معايير جديدة في الخدمات المصرفية التي تركز على العملاء."