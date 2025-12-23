"تعاونية الشارقة" توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون وسلاسل التوريد

في خطوة استراتيجية تعزز من جاهزيتها الرقمية وترسخ مكانتها كأحد رواد قطاع التجزئة محلياً وإقليمياً، أعلنت تعاونية الشارقة عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "ليڤيو" (LEAFIO)، المتخصصة عالمياً في حلول الذكاء الاصطناعي ومنصات الأتمتة وإدارة سلاسل التوريد. تهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بمعايير العمليات التشغيلية وتطوير نموذج تنافسي يتماشى مع المستويات العالمية.

رقمنة العمليات وإدارة ذكية للمخزون

بموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها فيصل النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة والمجتمعية في تعاونية الشارقة، وخالد نعناع، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Innov At Scale (الممثل المحلي لشركة "ليڤيو")، ستعتمد التعاونية منصة "ليڤيو" المتطورة. وتعد هذه المنظومة أداة ثورية لتحسين إدارة المخزون، وأتمتة مخططات الرفوف، وتعزيز كفاءة استغلال المساحات، وتمكين صناع القرار من اتخاذ خطوات مبنية على بيانات دقيقة ولحظية.

رؤية قيادية نحو التحول الشامل

وأكد ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن هذه الاتفاقية تمثل "نقلة نوعية" في مسيرة التحول الرقمي، مشدداً على أن ريادة قطاع التجزئة تتطلب استثماراً مستمراً في التقنيات الذكية. وأضاف سعادته: "تشكّل الشراكة مع (ليڤيو) خطوة محورية لبناء نموذج متكامل للتجزئة الذكية في دولة الإمارات، بما يرسخ موقع التعاونية كمؤسسة تقود التغيير وتصيغ توجهات القطاع عبر بنية رقمية مرنة وكفؤة".

من جانبه، أشار زياد همامي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة، وبحضور جاسم العبدولي مدير إدارة تقنية المعلومات، إلى أن المنصة ستوفر أدوات ورؤى فورية ترفع من دقة تنفيذ عمليات العرض داخل الفروع، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين تجربة التسوق للمتعاملين وتسريع وتيرة اتخاذ القرار التشغيلي.

أرقام مذهلة في الكفاءة التشغيلية

من المتوقع أن يحقق تطبيق منظومة "ليڤيو" نتائج ملموسة لتعاونية الشارقة، تشمل:

تسريع إعداد مخططات الرفوف بما يصل إلى 4 أضعاف السرعة الحالية.

تقليل الأعمال اليدوية بنسبة تصل إلى 80% .

خفض الهدر وتعزيز الأداء التشغيلي عبر كافة مراحل سلسلة التوريد.

شراكة القيمة المستدامة

بدوره، أعرب خالد نعناع عن فخره بالتعاون مع مؤسسة وطنية رائدة مثل تعاونية الشارقة، مؤكداً التزام "ليڤيو" بتوفير الدعم التقني اللازم لضمان تطبيق سلس للمنصة، مشيراً إلى أن الحلول المبتكرة ستسهم في تحقيق قيمة مستدامة وتعزيز التميز التشغيلي للتعاونية التي تُستخدم حلولها في أكثر من 250 سلسلة متاجر عالمية.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد من جديد التزام تعاونية الشارقة بتبني أحدث الابتكارات العالمية، لضمان تقديم خدمات استثنائية لمتعامليها، وتعزيز مساهمتها في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.