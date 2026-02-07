تعاونية الشارقة تقتحم عصر "الذكاء الاصطناعي" بشراكات أكاديمية عالمية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى ريادة قطاع التجزئة عبر المعرفة والابتكار، أعلنت تعاونية الشارقة عن إطلاق تعاون مشترك مع مؤسسات أكاديمية عالمية المرموقة، يستهدف تحويل الدراسات البحثية والأفكار الأكاديمية إلى حلول واقعية ملموسة. ويأتي هذا التوجه لتعزيز مسارات العمل وتطوير قطاع التجزئة من خلال برامج متخصصة في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

شراكة استراتيجية

وقد تجسد هذا التعاون في شراكة مع كلية "إس بي جاين" للإدارة العالمية، حيث شارك طلبة ماجستير إدارة الأعمال في تنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية مكثفة. وتهدف هذه المشاريع إلى معالجة تحديات واقعية يواجهها قطاع التجزئة، وتحويل المخرجات النظرية إلى أدوات عملية قابلة للتنفيذ تدعم الرؤية المستقبلية للتعاونية.

وصرح زياد همامي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في تعاونية الشارقة، بأن هذا التعاون ينسجم تماماً مع رؤية المؤسسة في توطيد الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والعملي. وأكد أن الاستفادة من أحدث المفاهيم البحثية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تسهم في تمكين الكفاءات الشابة وإعداد جيل جديد من القادة القادرين على قيادة التغيير في قطاع التجزئة، مشدداً على أن الاستثمار في المعرفة وتبني الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي ورفع القدرة التنافسية.

وأضاف همامي: "نؤمن بأن تطوير قطاع التجزئة يبدأ من تحويل الأبحاث العلمية إلى حلول تطبيقية. ومن خلال تعاوننا مع طلبة ماجستير إدارة الأعمال، نسعى لاستنباط رؤى جديدة ونماذج مبتكرة تسهم بفاعلية في تطوير تجربة المتعاملين وتعزيز مكانة التعاونية السوقية خلال السنوات القادمة".

تجربة تسوق سلسة وذكاء اصطناعي مستدام

من جهته، أوضح السيد فيصل النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بتعاونية الشارقة، أن البحث ركز على مشروعين جوهريين:

مشروع التحول الرقمي: تناول الفجوة بين التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ قرار الشراء، حيث قدم الطلبة نموذجاً متكاملاً لتجربة تسوق سلسة عبر قنوات متعددة، مع مقترحات لتفعيل برامج الولاء وتطوير خدمات التوصيل المنزلي كعامل جذب أساسي للمتعاملين. مشروع البيانات والذكاء الاصطناعي: ركز على صياغة خارطة طريق يقودها قطاع التسويق لتحقيق نمو ربحي مستدام. وشمل ذلك بناء منظومة ذكاء اصطناعي لدعم تخطيط الطلب ووضع إطار متقدم للتخصيص الدقيق للخدمات، بما يحسن تجربة العميل ويرفع مستويات الولاء.

فلسفة الدمج بين العلم والتطبيق

من الجانب الأكاديمي، أعرب الدكتور أوميش كوثاري، نائب العميد في كلية إس بي جاين للإدارة العالمية، عن فخر الكلية بهذا التعاون، مؤكداً أنه أتاح للطلبة فرصة ذهبية للعمل على تحديات حقيقية وتحويل معارفهم إلى استراتيجيات ذات قيمة مضافة. وأضاف أن هذه التجربة تعكس فلسفة الكلية في الدمج بين الأسس الأكاديمية والتطبيق العملي، مما يصقل مهارات الطلبة القيادية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

رؤية تمتد لعام 2026 وما بعده

وفي ختام بيانها، أكدت تعاونية الشارقة أن مخرجات هذه البرامج اتسمت بواقعية عالية، حيث تضمنت خططاً استراتيجية قابلة للتنفيذ تمتد حتى عام 2026 وما بعده. وتعزز هذه الخطط توجه التعاونية نحو الابتكار واستدامة النمو، مرسخة دورها كمؤسسة وطنية رائدة تقود قاطرة التطوير في قطاع التجزئة عبر توظيف العلم والذكاء الاصطناعي.