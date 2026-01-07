تعاونية الشارقة تطلق أول إذاعة داخلية من نوعها على مستوى الدولة

تبث إذاعة تعاونية الشارقة يومياً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، وتقدم محتوىً خدمياً وثقافياً وترويجياً. وقد تم تطوير المشروع من خلال مراحل منظمة شملت السياسات التحريرية، والهوية الصوتية، والبنية التحتية التقنية، وتشكيل الفريق، بما يضمن الجودة والاستمرارية والأثر طويل الأمد.