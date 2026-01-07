تعاونية الشارقة تطلق أول إذاعة داخلية من نوعها على مستوى الدولة

أطلقت تعاونية الشارقة محطتها الإذاعية الداخلية، وهي أول إذاعة تعاونية من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء قناة اتصال مستدامة ووثيقة تخدم الموظفين والمجتمع ككل، مع تعزيز قيم ورسائل التعاونية على المدى الطويل.
حضر حفل الإطلاق سعادة محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسعادة ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، وزياد الحمامي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة، وفيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة، إلى جانب أعضاء فريق القيادة العليا ومديري الفروع والإدارات وممثلي وسائل الإعلام وزوار "الرحمانية مول" وتعاونية الشارقة.
وصرح الجنيد أن إطلاق الإذاعة يأتي كجزء من رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز قنوات الاتصال الداخلي، مشيراً إلى أن الإعلام الداخلي يعد ركيزة أساسية في بناء مؤسسة متماسكة قادرة على تقديم رسائل واضحة وشفافة. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس استثمار التعاونية في أدوات الاتصال الحديثة التي تدعم الأداء المؤسسي والعمل بروح الفريق.
كما أشار الجنيد إلى أنه منذ تأسيس تعاونية الشارقة عام 1977 كأول جمعية تعاونية في دولة الإمارات، حرصت على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، حيث تمثل مشاريع مثل محطة الإذاعة امتداداً طبيعياً لهذا النهج وعنصراً جوهرياً في رؤيتها للاستدامة.
من جانبه، قال فيصل خالد النابودة إن الإذاعة ستقدم بثاً يومياً منتظماً، وهي لا تعمل كمجرد منصة صوتية بل كفضاء دائم للتواصل ينقل روح التعاونية، ويربط بين الموظفين والجمهور، ويقدم محتوى يتماشى مع القيم والأهداف التعاونية.
تبث إذاعة تعاونية الشارقة يومياً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، وتقدم محتوىً خدمياً وثقافياً وترويجياً. وقد تم تطوير المشروع من خلال مراحل منظمة شملت السياسات التحريرية، والهوية الصوتية، والبنية التحتية التقنية، وتشكيل الفريق، بما يضمن الجودة والاستمرارية والأثر طويل الأمد.