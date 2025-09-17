"تعاونية الشارقة" تحصد لقبين في جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2025

فازت جمعية الشارقة التعاونية بجائزتين ضمن جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2025، حيث حصلت على التكريم في فئتي التخصيص - التجزئة والبيانات الضخمة - التجزئة.
حصلت سلسلة المتاجر الكبرى على الجائزة لاستخدامها الناجح للذكاء الاصطناعي لتخصيص تجارب التسوق وبناء نظام بيئي قوي للبيع بالتجزئة قائم على البيانات.
تُحلل منصة التخصيص المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي من "تعاونية الشارقة" أكثر من 2.3 مليون تفاعل شهريًا من مصادر إلكترونية، وداخلية، وبرامج الولاء، ومنصات السوق. يمنح هذا الشركة رؤية شاملة ودقيقة لأكثر من 280 ألف عميل، مما يُمكّنها من التنبؤ بتفضيلاتهم، وتحسين التفاعل، وزيادة معدلات الاحتفاظ بهم. وقد ساهمت المنصة في تعزيز قيمة العميل الدائمة بنسبة 33%، وزيادة معدلات الاحتفاظ به بنسبة 20%.
وأعلنت الشركة أيضًا عن نتائج أعمال قوية، بما في ذلك عائد على الاستثمار بلغ 15 ضعفًا من الحملات متعددة القنوات، وارتفاع بنسبة 49% في إيرادات التجارة الإلكترونية، وخفض بنسبة 50% في تكاليف اكتساب العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، طورت جمعية الشارقة التعاونية نظام تشغيل مركزيًا يجمع بيانات المبيعات والمخزون وبيانات الموردين وسلوك العملاء في منصة واحدة. يوفر هذا النظام رؤى آنية لتحسين سلاسل التوريد وتحسين عملية اتخاذ القرارات. كما يساعد تطبيق "مدير المتجر" للجوال الفرق على حل المشكلات فورًا، ومتابعة الأداء، وتحسين خدمة العملاء.
قال فيصل خالد النابودة، مدير التسويق والعلاقات العامة في جمعية الشارقة التعاونية: "إن الفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين مصدر فخر كبير لجمعية الشارقة التعاونية وللشارقة ككل. فهو يعكس الرؤية الثاقبة للإمارة التي تجمع بين الأصالة والابتكار. في جمعية الشارقة التعاونية، نلتزم بخدمة مجتمعنا من خلال تبني أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. تتيح لنا هذه التطورات إثراء تجربة التسوق، وتعزيز ثقة العملاء، وترسيخ مكانة الشارقة كمركز رائد لتجارة التجزئة الذكية والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة". تحتفي جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي بالمؤسسات التي تُحفّز الابتكار وتُساهم في النمو الرقمي في المنطقة.
تحتفل جوائز التميز التكنولوجي في الشرق الأوسط بالمؤسسات التي تقود الابتكار وتساهم في النمو الرقمي في المنطقة.