"تعاونية الشارقة" تحصد لقبين في جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2025

قال فيصل خالد النابودة، مدير التسويق والعلاقات العامة في جمعية الشارقة التعاونية: "إن الفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين مصدر فخر كبير لجمعية الشارقة التعاونية وللشارقة ككل. فهو يعكس الرؤية الثاقبة للإمارة التي تجمع بين الأصالة والابتكار. في جمعية الشارقة التعاونية، نلتزم بخدمة مجتمعنا من خلال تبني أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. تتيح لنا هذه التطورات إثراء تجربة التسوق، وتعزيز ثقة العملاء، وترسيخ مكانة الشارقة كمركز رائد لتجارة التجزئة الذكية والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة". تحتفي جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي بالمؤسسات التي تُحفّز الابتكار وتُساهم في النمو الرقمي في المنطقة.