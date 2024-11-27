"تعاونية الاتحاد" تخطط للتحول إلى شركة مساهمة عامة لزيادة القدرة التنافسية

إن التحول إلى شركة مساهمة عامة من شأنه أن يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك فرص استثمارية جديدة للمساهمين، الذين سيستفيدون من أداء الشركة ونتائجها المالية. كما سيتسنى للمساهمين أيضاً تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال تداول الأسهم في السوق المالية، مما قد يؤدي إلى زيادة العائدات على المدى طويل. كما سيمكن هذا التحول تعاونية الاتحاد من التوسع في مناطق جديدة، وتقديم الخدمات لقاعدة عملاء أوسع، وتنفيذ أفضل أنظمة الحوكمة المؤسسية.