"تعاونية الاتحاد" تخطط للتحول إلى شركة مساهمة عامة لزيادة القدرة التنافسية
بدأت "تعاونية الاتحاد" دراسة التحول من جمعية تعاونية استهلاكية إلى شركة مساهمة عامة.
وتم الإعلان عن هذا القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التعاونية لتعظيم مواردها المالية وزيادة قدرتها التنافسية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك توسيع نطاق عملها وتطوير المشاريع وتحسين الخدمات للمساهمين والمتسوقين والمجتمع.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعيها لمواكبة التطورات الحالية على مستوى قطاع التجزئة في الدولة، حيث أن شركات التجزئة مثل "سبينيس" يتم التداول بها بالفعل في سوق دبي المالي، كما حقق الطرح العام الأولي الأخير لشركة اللولو في سوق أبوظبي للأوراق المالية عائدات إجمالية بلغت 6.32 مليار درهم، مما يمثل واحدة من أكبر عمليات الإدراج في المنطقة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول، إذا تم تنفيذه، في دعم الاقتصاد المحلي مع تعزيز أنظمة الشفافية والحوكمة. وستعمل التعاونية النقابية بموجب القواعد المنظمة للشركات المساهمة العامة، مع مراعاة الرقابة التنظيمية الصارمة. ومن شأن هذا أن يعزز الشفافية، ويحسن المصداقية في المعاملات المالية، ويزيد من ثقة المساهمين في عمليات الشركة.
وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في "سنشري فاينانشال": "إن توقيت هذا القرار هو الأفضل نظراً إلى انتشار الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة، حيث تستعد الأسواق الآن لجمع 1.5 مليار دولار من الطلبات".
وأضاف: "تم إدراج أسهم تعاونية الاتحاد في سوق دبي المالي في عام 2022 ولكنها مفتوحة فقط للمساهمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إدراج السهم بسعر 3.90 درهم ويتم تداوله بسعر مخفض في وقت الكتابة عند 2.27 درهم"، لافتاً إلى أن التحول إلى شركة مساهمة عامة سيسمح للمستثمرين الآخرين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وخاصة الوافدين، بالمشاركة في أسهم الشركة، مما يعزز سيولة السهم.
بالنسبة لسوق دبي المالي، فإن هذا يعني دخول كيان رئيسي آخر إلى السوق، مما يعزز السيولة الإجمالية للسوق. كما أنه يعني تعزيز الشفافية وأنظمة الحوكمة لمواءمة التعاونية مع معايير شركات المساهمة العامة، مما يؤدي إلى تعزيز المصداقية وزيادة ثقة المساهمين.
وبحسب بيان الشركة، فإن كونها شركة عامة قد يسمح لها بالنمو في مناطق جغرافية جديدة وتحقيق أهداف استراتيجية. وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة حصة السوق في صناعة أسواق التجزئة في البلاد.
إن التحول إلى شركة مساهمة عامة من شأنه أن يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك فرص استثمارية جديدة للمساهمين، الذين سيستفيدون من أداء الشركة ونتائجها المالية. كما سيتسنى للمساهمين أيضاً تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال تداول الأسهم في السوق المالية، مما قد يؤدي إلى زيادة العائدات على المدى طويل. كما سيمكن هذا التحول تعاونية الاتحاد من التوسع في مناطق جديدة، وتقديم الخدمات لقاعدة عملاء أوسع، وتنفيذ أفضل أنظمة الحوكمة المؤسسية.
وبناء على طلب الجمعية العمومية 2023، قامت تعاونية الاتحاد بتعيين شركة التميمي لإجراء دراسة شاملة حول جدوى هذا التحول، حيث ستقوم الدراسة بتقييم الآثار القانونية والمالية، إلى جانب مراجعة الأنظمة ذات الصلة، وسيتم عرضها على الجهات المعنية والجمعية العمومية لاتخاذ القرار النهائي.
مدخلات من وام