تعاون"دبي كوميرسيتي"و"إيباي"يعزز نمو الشركات الرقمية
وقعت "دبي كوميرسيتي"، أول منطقة حرة رائدة مخصصة للتجارة الرقمية وهي مشروع مشترك بين هيئة المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي وشركة وصل العقارية، مع "إيباي"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية. ويهدف هذا التعاقد إلى إنشاء إطار للتعاون يعزز نمو أعمال الشركات العاملة في دبي كوميرسيتي، ويزيد من مبيعاتها، ويوسع نطاق وصولها عبر أسواق إيباي الإلكترونية.".
من خلال هذا التعاون، ستتاح للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها فرصة التواصل مع البائعين الدوليين عبر أسواق ايباي . كما ستستفيد من برامج التدريب والندوات التي يقودها خبراء المنصة، والتي تركز على حلول التصدير التجاري الرقمي، وأفضل الممارسات، والاستراتيجيات لتطوير فرص التصدير من خلال البيع بالتجزئة الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الشركات على اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في متجر ايباي بيزك، إلى جانب ميزات أخرى مصممة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق وصولها العالمي.
بدورها، ستدعم دبي كوميرسيتي إيباي بشكل فعال من خلال تشجيع الشركات المنضوية تحت مظلتها على المشاركة في ورش العمل والندوات والفعاليات التعليمية التي تنظمها إيباي. كما ستوفر البنية التحتية اللازمة لتسهيل هذه البرامج. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم دبي كوميرسيتي الدعم الشامل لمستخدمي منصة إيباي الرقمية الذين يرغبون في تأسيس أعمالهم في دبي."
تم الإعلان عن التعاون خلال حفل رسمي أقيم في المقر الرئيسي لدبي كوميرسيتي، حيث قام عبد الرحمن شاهين، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي، وأشيش تشابرا، نائب الرئيس والمدير العام للقطاعات العالمية في إيباي، بتوقيهع العقد بحضور ممثلين من كلا الطرفين.
وقال شاهين: 'إن تعاوننا مع إيباي سيعزز بشكل كبير الحضور الرقمي للشركات داخل دبي كوميرسيتي، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للنمو والاستثمار. ومن خلال توسيع نطاق وصولهم إلى أكثر من 190 سوقاً عالمياً، يتماشى هذا التعاون مع مهمتنا لتسهيل العمليات التجارية عبر مختلف القطاعات ودفع نمو الشركات في المنطقة.
وأعرب شاهين عن ثقته بأن هذه المبادرة ستعزز بشكل كبير الخدمات والمزايا الفريدة التي تقدمها دبي كوميرسيتي، وتضمن تلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية المرخصة فيها، بما في ذلك المراكز اللوجستية الذكية، والبنية التحتية المتطورة، والتكنولوجيا المتقدمة."
وقال تشابرا: 'تركيزنا الأساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو تمكين تجار التجزئة المحليين من البيع للعالم عبر سوقنا، وربطهم بـ 132 مليون مشترٍ نشط في 190 دولة. نحن سعداء بالتعاون مع دبي كوميرسيتي، أول منطقة حرة مخصصة للتجارة الرقمية في المنطقة. ستعمل هذه الشراكة على تعزيز إمدادات قطع غيار السيارات عالية الطلب والمنتجات الفاخرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من تقنيتنا وبنيتنا التحتية لدعم النمو وإعادة تشكيل مشهد التجارة الرقمية.'"
وأضاف أن الترتيب الجديد يمثل فرصة مثيرة للشركات ذات التفكير المستقبلي لاستكشاف كيفية الاستفادة من منصة ايباي، بدعم من دبي كوميرسيتي، لتوسيع نطاق عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها على مستوى العالم.
ايباي هي شركة رائدة عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية، وتدير منصات السوق التي تربط ملايين البائعين والمشترين عبر أكثر من 190 سوقاً حول العالم. تأسست ايباي في عام 1995 في سان خوسيه، كاليفورنيا، وهي واحدة من أكبر الأسواق وأكثرها حيوية في العالم لاكتشاف القيمة الرائعة والاختيار الفريد. في عام 2023، مكّنت ايباي من بيع أكثر من 73 مليار دولار من إجمالي حجم البضائع.