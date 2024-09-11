تعاون"دبي كوميرسيتي"و"إيباي"يعزز نمو الشركات الرقمية

من خلال هذا التعاون، ستتاح للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها فرصة التواصل مع البائعين الدوليين عبر أسواق ايباي . كما ستستفيد من برامج التدريب والندوات التي يقودها خبراء المنصة، والتي تركز على حلول التصدير التجاري الرقمي، وأفضل الممارسات، والاستراتيجيات لتطوير فرص التصدير من خلال البيع بالتجزئة الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الشركات على اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في متجر ايباي بيزك، إلى جانب ميزات أخرى مصممة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق وصولها العالمي.