تعافي قطاع الطيران في المنطقة من تداعيات النزاع العسكري

قطاع الطيران في الإمارات والشرق الأوسط يواصل تعافيه من النزاع العسكري الإقليمي مع زيادة شركات الطيران لعدد رحلاتها.
وفقاً لبيانات شاركتها شركة "سيريوم" (Cirium) لتحليلات الطيران، انخفض عدد إلغاءات الرحلات المغادرة من ذروته البالغة 65% في 3 مارس إلى 14% في 23 مارس. ومن بين 2,452 رحلة تم تشغيلها في 23 مارس، أُلغيت أو لم تقلع 333 رحلة فقط، أي ما يعادل 13.48%، وذلك مقارنة بأكثر من 2,000 حالة إلغاء للرحلات خلال الأسبوع الأول من شهر مارس.
أظهرت البيانات أنه من أصل 55,000 رحلة كان من المقرر تشغيلها منذ فبراير، تم إلغاء أو لم تقلع ما يقرب من 26,800 رحلة. وكشفت أرقام "سيريوم" أن الخطوط الجوية الكويتية (97.66%)، وطيران الخليج (97.54%)، والخطوط الجوية العراقية (97.16%)، وطيران الجزيرة (89.50%)، والخطوط الجوية القطرية (88.87%) سجلت أعلى معدلات إلغاء للرحلات من حيث النسبة المئوية منذ 28 فبراير، وهو اليوم الذي اندلع فيه النزاع العسكري الإقليمي.
وكانت شركات الطيران الإماراتية قد استأنفت عملياتها إلى حوالي 150 وجهة عالمياً الأسبوع الماضي، بقيادة طيران الإمارات، والعربية للطيران، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي. وتعمل هذه الشركات بجداول رحلات مخفضة بسبب القيود المفروضة على المجال الجوي في الإمارات والمنطقة، ومع ذلك، فهي تغطي معظم المدن الرئيسية حول العالم في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأستراليا، والأمريكتين.
وتسير شركات الطيران الإماراتية حالياً رحلات إلى وجهات متعددة في الهند، وباكستان، والولايات المتحدة، وأستراليا، والمملكة المتحدة، ودول كبرى أخرى. وكانت طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدبي، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها تتوقع العودة إلى 100% من شبكتها خلال الأيام المقبلة، رهناً بتوفر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية.
وقال ساج أحمد، كبير المحللين في "ستراتيجي إيرو ريسيرش"، إن التعافي يُقاس بطرق عديدة - من استعادة الشبكة إلى أعداد الركاب والعائدات والربحية. وأضاف: "بينما لا يوجد شك في أن طيران الإمارات والاتحاد للطيران قد قادتا الجهود في إعادة ما يصل إلى 70% من شبكاتهما - كما هو الحال مع طيران الإمارات - إلا أن العديد من الرحلات لا تزال تعمل بأقل بكثير من سعتها الاستيعابية للركاب"، مشيراً إلى أن بعض التعافي قد حدث، لكنه يظل متواضعاً مقارنة بمستويات ما قبل 28 فبراير.
وتابع أحمد قائلاً: "لقد تمكنت طيران الإمارات والاتحاد للطيران بشكل مذهل من استئناف جزء كبير من شبكات وجهاتهما - لذا يبدو في الوقت الحالي أنهما في وضع أفضل لإعادة العمليات الطبيعية بسرعة كبيرة - ربما في غضون 10 إلى 14 يوماً فقط". أما بالنسبة للشركات الأخرى، فقد ذكر أن العودة إلى العمليات بنسبة 100% قد تستغرق وقتاً أطول.
وأوضح: "القضية الحقيقية ليست في شكل 'الواقع الجديد'، بل القضية الأكبر هي ما إذا كان القتال، بمجرد توقفه، سينتهي للأبد أم أن هناك خطراً متأصلاً من اندلاع النزاع مرة أخرى. في هذه المرحلة، لا يملك أحد إجابة. ولكن إذا انتهت الأعمال العدائية بشكل دائم، كما ورد عن إيران، فإن جاذبية الشرق الأوسط يمكن استعادتها بكامل قوتها بسرعة نسبية، خاصة مع اقتراب موسم الصيف".