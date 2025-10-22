تضاعف متوقع لمخزون المساكن برأس الخيمة 2030

من المتوقع أن يتضاعف مخزون الوحدات السكنية في رأس الخيمة بحلول نهاية عام 2030، بدعم من العرض من عمليات الإطلاق حتى عام 2024، وفقاً لتقرير حديث.
ومع توسع البنية التحتية وتزايد التطورات ذات العلامات التجارية الجديدة، تعمل الإمارة على ترسيخ مكانتها كبديل جاد للمستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يسعون إلى الحصول على قيمة طويلة الأجل في بيئة الواجهة البحرية، وفقاً لبحث أجرته شركة سافيلز.
يجذب سوق العقارات في رأس الخيمة اهتمامًا متجددًا، حيث أصبح العيش على شاطئ البحر من أكثر الخيارات رواجًا في الإمارة. ومع أسعار في متناول الجميع مقارنةً بساحل دبي، تجذب رأس الخيمة بشكل متزايد المشترين الباحثين عن أسلوب حياة عصري وقيمة طويلة الأجل.
ومن أهم العوامل المحفزة للاهتمام بسوق رأس الخيمة السكني هو الجمع بين جاذبية نمط الحياة والقيمة. فمقارنةً بساحل دبي، حيث تتراوح أسعار العقارات الساحلية الفاخرة بين 4000 و6000 درهم للقدم المربع، وتتجاوز أسعار المشاريع الفاخرة 10000 درهم للقدم المربع، تُطرح العديد من مشاريع التطوير العقاري الجديدة في رأس الخيمة بأقل من نصف هذا السعر.
وتوفر مشاريع جزيرة المرجان، بما في ذلك ميراجيو وأنانتارا ريزيدنسز، وصولاً مباشراً إلى الشاطئ ومرافق فاخرة، بأسعار تتراوح في المتوسط حول 2000 درهم للقدم المربع، وتصل إلى 3000 درهم للوحدات الفاخرة. ترتقي هذه المشاريع بمعايير التصميم والتسعير والجودة في قطاع الواجهة البحرية بالإمارة، مما يُسهم في نضج سوق العقارات الفاخرة في رأس الخيمة.
هذه الميزة القيّمة، إلى جانب الأجواء التي تُشبه المنتجعات والبنية التحتية المتنامية لأسلوب الحياة، لا تزال تجذب مزيجًا متنوعًا من المشترين. ينتقل العديد من السكان من المدن الكبرى بحثًا عن أجواء أكثر هدوءًا ووسائل راحة عصرية ومساحات أوسع، بينما يستغل المستثمرون الأسعار التنافسية لتأمين أصول عالية العائد في مجتمعات سكنية مناسبة لقضاء العطلات.
وتساهم هذه العوامل مجتمعة في تعزيز موقع الأحياء الساحلية في رأس الخيمة كواحدة من أكثر مناطق النمو الساحلي نشاطاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر جاذبية نمط الحياة على ساحل دبي عند نقطة دخول أكثر سهولة.
يُسلّط أحدث تقرير لسوق رأس الخيمة من سافيلز الشرق الأوسط الضوء على التوسع السريع للإمارة، مدفوعًا بميزة أسعارها المعقولة والطلب القوي على السكن الساحلي. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع سافيلز أن يتضاعف عدد الوحدات السكنية بحلول عام 2030، مع وجود أكثر من 11 ألف وحدة جديدة قيد الإنشاء، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وأهمية الإمارة المتزايدة في المشهد العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تلعب العقارات قيد الإنشاء دورًا محوريًا في هذا الزخم. تُظهر بيانات السوق الأخيرة ارتفاع أسعار الوحدات قيد الإنشاء بنسبة تتراوح بين 10% و15% على أساس سنوي، مدفوعةً بطلب قوي من المشترين وقلة إطلاق المشاريع الجديدة.
قال أندرو كامينغز، رئيس قسم العقارات السكنية في سافيلز الشرق الأوسط: "إن قدرة رأس الخيمة على جذب كلٍّ من المستثمرين والمستخدمين النهائيين تُسهم في بناء سوقٍ أكثر رسوخًا ومرونة. ونشهد التزامًا من جانب المشترين بأهدافٍ طويلة الأجل، واثقين من أن مزيج المعيشة على الواجهة البحرية والأسعار التنافسية والبنية التحتية المُصممة لأسلوب الحياة سيواصل تحقيق نتائج قوية. ومع انضمام علاماتٍ تجارية فاخرة جديدة مثل فور سيزونز وهارد روك، يتوسع قطاع الضيافة بشكلٍ ملحوظ خارج نطاق فندق وين، مما يُعزز الثقة في مسار السوق على المدى الطويل".
بينما تواصل دبي وأبوظبي هيمنةً على حجم المعاملات العقارية على المستوى الوطني، تتميز رأس الخيمة بوتيرة نموها المتسارعة. فقد ارتفعت معاملات العقارات بأكثر من 30% على أساس سنوي في عام 2024، وزادت بنسبة تقارب 850% منذ عام 2017، لا سيما في مناطق التملك الحر ذات الواجهة البحرية. ويشكل المشترون الذين يبحثون عن منازل عالية الجودة في بيئات منخفضة الكثافة السكانية سوق العقارات، حيث يُولي الكثيرون الأولوية للمساحة والخصوصية والفرص الاستثمارية طويلة الأجل.
يعكس مسار النمو هذا توقعات سافيلز بأن رأس الخيمة ستواصل تعزيز مكانتها في المشهد السكني في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بالمعروض الجديد، ومشاركة المستثمرين المتزايدة، وشريحة ناضجة من العقارات على الخارطة.
تجذب رأس الخيمة اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين والمقيمين على حد سواء. فقد سجّلت الإمارة أكثر من 1300 صفقة بيع على الخارطة بقيمة 2.4 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس ثقة قوية من المشترين وتزايد الطلب من الراغبين في الاستقرار في المنطقة. وقد تضاعفت قيم الرهن العقاري بأكثر من 200 ضعف منذ عام 2017، من 15.8 مليون درهم إماراتي إلى 3.47 مليار درهم إماراتي بحلول منتصف عام 2024، مع تزايد عدد السكان والمشترين لأول مرة الذين يستخدمون التمويل لدخول السوق.
يُعزز أداء المطورين هذا الزخم. ففي الربع الأول من عام 2025، أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 28% وزيادة أرباحها قبل الضرائب بنسبة 64%، مدفوعةً بالطلب على مشاريع الواجهة البحرية والمشاريع ذات العلامات التجارية. وباعت الشركة 503 وحدات بقيمة 839 مليون درهم، مسجلةً بذلك أعلى نتيجة ربع سنوية لها على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات في جميع أنحاء الإمارة بنسبة تصل إلى 20%، مدعومةً بالاستثمار المستمر في السياحة والبنية التحتية.
يُضيف أداء الإيجارات مزيدًا من العمق إلى القصة. ففي المناطق الرئيسية المطلة على الواجهة البحرية، مثل قرية الحمراء وجزيرة المرجان وميناء العرب، سجلت الشقق زيادات في متوسط الإيجارات وصلت إلى 20%، بينما حققت الفلل عوائد تراوحت بين 5 و6%. وتُسجل جزيرة المرجان حاليًا عوائد تتراوح بين 7 و8%، وهي من بين أعلى المعدلات في الإمارة.
تُسلّط هذه الأرقام الضوء على سوقٍ نشطٍ ينشط فيه كلٌّ من المستثمرين والمستخدمين النهائيين. ويحقق المستثمرون عوائد ثابتة، بينما يضمن المستخدمون النهائيون قيمةً طويلة الأجل في المجمعات السكنية والوحدات السكنية التي توفر المساحة وسهولة الوصول ونمط حياةٍ متنامٍ. ويُعزّز هذا الطلب المزدوج مكانة رأس الخيمة كواحدة من أكثر الأسواق الساحلية توازناً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يواصل سوق العقارات السكنية على الواجهة البحرية في رأس الخيمة تحقيق التوازن بين سهولة الوصول وجاذبية نمط الحياة، مما يمهد الطريق لنمو مستدام طويل الأجل. ومع بدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية السياحية الكبرى، بما في ذلك منتجع وين جزيرة المرجان المقرر افتتاحه عام ٢٠٢٧، تتزايد أهمية هذه المنطقة لدى المشترين الإقليميين والدوليين.
تم تأكيد إطلاق مشاريع ضيافة فاخرة، مثل فندق فور سيزونز وفندق هارد روك، في جزيرة المرجان، ومن المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تشكيل المرحلة القادمة من السوق. وتساهم هذه المشاريع في توفير خيارات سكنية فاخرة ومدارة باحترافية في الإمارة، بما يتماشى مع تفضيلات المشترين في المناطق الساحلية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويدعم هذا المزيج من العرض الجديد والشراكات ذات العلامات التجارية والتطوير الذي يركز على نمط الحياة توقعات سافيلز بأن المخزون السكني في رأس الخيمة سوف يتضاعف بحلول عام 2030، مما يوفر مؤشراً واضحاً على عمق الإمارة المتنامي وإمكاناتها على المدى الطويل.
ومع دخول المزيد من المستثمرين قبل زيادات الأسعار المستقبلية وانتقال المزيد من السكان لأسباب تتعلق بجودة الحياة، من المتوقع أن تظل مجتمعات الواجهة البحرية في رأس الخيمة بمثابة نقاط محورية رئيسية للتنمية وخلق القيمة على المدى الطويل.