تضاعف متوقع لمخزون المساكن برأس الخيمة 2030

تجذب رأس الخيمة اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين والمقيمين على حد سواء. فقد سجّلت الإمارة أكثر من 1300 صفقة بيع على الخارطة بقيمة 2.4 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس ثقة قوية من المشترين وتزايد الطلب من الراغبين في الاستقرار في المنطقة. وقد تضاعفت قيم الرهن العقاري بأكثر من 200 ضعف منذ عام 2017، من 15.8 مليون درهم إماراتي إلى 3.47 مليار درهم إماراتي بحلول منتصف عام 2024، مع تزايد عدد السكان والمشترين لأول مرة الذين يستخدمون التمويل لدخول السوق.