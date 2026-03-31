تضاعف أسعار الطيرانِ الخاص.. وقود أغلى ومسارات أطول

تضاعفت تكاليف السفر بالطائرات الخاصة إلى بعض الوجهات أكثر من مرتين بسبب الزيادات في تكاليف الوقود والتأمين وطول مسارات الرحلات الجوية بعد اندلاع الصراع العسكري في الشرق الأوسط الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وفقًا لعادل مارديني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جيتكس.
في مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز، قال إن تكاليف الوقود وحدها ارتفعت بنحو 25 إلى 30 بالمائة، حيث صعدت أسعار النفط من حوالي 65 دولارًا للبرميل إلى ما يقرب من 115 دولارًا. وبما أن الوقود يمثل ما يقرب من نصف إجمالي تكاليف التشغيل، فقد أثر ذلك بشكل كبير على التسعير.
ارتفعت أقساط التأمين أيضًا، خاصة للرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط. “في بعض المواقع، يمكن أن يصل التأمين إلى 40,000 إلى 50,000 دولار لكل هبوط،” قال مارديني.
أدت إغلاقات المجال الجوي فوق دول مثل العراق وإيران إلى إجبار شركات الطيران على اتخاذ مسارات أطول، مما زاد التكاليف. على سبيل المثال، تستغرق الرحلة إلى اسطنبول الآن حوالي ست ساعات ونصف، مقارنة بأربع ساعات سابقًا، كما أضاف.
“ونتيجة لذلك، تضاعفت أسعار تأجير الطائرات الخاصة في بعض الحالات. رحلة دبي-اسطنبول التي كانت تكلف 50,000-60,000 دولار (183,500-220,000 درهم) أصبحت الآن حوالي 160,000 دولار (587,000 درهم)،” قال مارديني.
قال الرئيس التنفيذي لشركة جيتكس إن نشاط الطيران الخاص في الإمارات يتعافى تدريجياً بعد تباطؤ أولي نجم عن الصراع الإقليمي.
قال مارديني إن قطاع طيران الأعمال تأثر ليس فقط في المنطقة، بل عالميًا، مع إغلاق بعض المجالات الجوية وتعطيل المسارات. ومع ذلك، تستمر العمليات في الإمارات العربية المتحدة بكامل سعة المطار، دون قيود كبيرة على الوصول أو المغادرة.
“لقد شهدنا انخفاضًا في الرحلات القادمة، وهو أمر متوقع، لكن العمليات في المطار تسير بنسبة 100 بالمائة. هناك تأخيرات عرضية، ولكن لا توجد مشاكل كبيرة في المواعيد أو الحركة،” قال.
تعمل جيتكس حاليًا بأكثر من 30 بالمائة من طاقتها المعتادة، وهو تحسن كبير عن بداية شهر مارس عندما توقفت الأنشطة تقريبًا.
“في أوائل مارس، لم يكن لدينا شيء تقريبًا. اليوم، كل يوم هو تحسن،” أشار مارديني.
قالت الشركة، التي تعمل في 44 مطارًا حول العالم مع أكثر من 1000 موظف، إن التراجع لا يقتصر على الإمارات العربية المتحدة ولكنه يعكس تباطؤًا عالميًا أوسع في طيران الأعمال.
ارتفع الطلب على الطيران الخاص لفترة وجيزة في بداية الأزمة مع تسرع المسافرين لمغادرة المنطقة. ومع ذلك، قال مارديني إن هذا الاتجاه قد انعكس منذ ذلك الحين مع تعزز الثقة في تعامل الإمارات العربية المتحدة’ مع الوضع.
“في البداية، كان الناس في حالة ذعر. ولكن بمجرد أن رأوا كيف أدارت الإمارات الأزمة، عادت الثقة. العديد ممن غادروا يخططون للعودة،” قال.
وشدد على أن العديد من الأفراد ذوي الثروات العالية يختارون البقاء في الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن استمرار عمليات طيران الإمارات إلى وجهات عالمية متعددة ساعد أيضًا في استعادة الثقة، مما يشير إلى عودة الحياة الطبيعية.
على الرغم من التباطؤ المؤقت، ليس لدى جيتكس أي خطط لتخفيض الوظائف وتواصل توسيع نطاقها العالمي.
“ليس لدينا أي خطط لخفض أي وظائف. يستغرق تدريب موظفي المطار واعتمادهم وقتًا، ونريد أن نكون مستعدين عندما يعود الطلب بالكامل،” قال مارديني.
تهدف الشركة إلى توسيع شبكتها من 44 إلى 50 مطارًا عبر إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل.
أعرب مارديني عن تفاؤله بأن الوضع سيستقر قريبًا، مما يسمح لقطاع الطيران بالتعافي بسرعة.
“لقد أثبتت الإمارات مرونتها خلال الأزمات الماضية، من كوفيد-19 إلى الأزمة المالية العالمية. نحن واثقون من أنها ستتعافى بقوة مرة أخرى،” قال.