تضاعف أسعار الطيرانِ الخاص.. وقود أغلى ومسارات أطول

تضاعفت تكاليف السفر بالطائرات الخاصة إلى بعض الوجهات أكثر من مرتين بسبب الزيادات في تكاليف الوقود والتأمين وطول مسارات الرحلات الجوية بعد اندلاع الصراع العسكري في الشرق الأوسط الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وفقًا لعادل مارديني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جيتكس.

في مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز، قال إن تكاليف الوقود وحدها ارتفعت بنحو 25 إلى 30 بالمائة، حيث صعدت أسعار النفط من حوالي 65 دولارًا للبرميل إلى ما يقرب من 115 دولارًا. وبما أن الوقود يمثل ما يقرب من نصف إجمالي تكاليف التشغيل، فقد أثر ذلك بشكل كبير على التسعير.

ارتفعت أقساط التأمين أيضًا، خاصة للرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط. “في بعض المواقع، يمكن أن يصل التأمين إلى 40,000 إلى 50,000 دولار لكل هبوط،” قال مارديني.

أدت إغلاقات المجال الجوي فوق دول مثل العراق وإيران إلى إجبار شركات الطيران على اتخاذ مسارات أطول، مما زاد التكاليف. على سبيل المثال، تستغرق الرحلة إلى اسطنبول الآن حوالي ست ساعات ونصف، مقارنة بأربع ساعات سابقًا، كما أضاف.