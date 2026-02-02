"تشاوم" في دبي: حماية البيتكوين أصبحت ممكنة بضغطة زر

كشف خبير العملات المشفرة الشهير "ديفيد تشاوم" عن اختراق يمكن أن يؤمن البيتكوين ضد هجمات الحواسيب الكمومية المستقبلية، وأشاد بالدور المتنامي لدولة الإمارات’ كمركز عالمي للعملات المشفرة والتقنيات المتقدمة.

الأمريكي — الذي غالبًا ما يُطلق عليه ‘عراب' العملات المشفرة ويُنسب إليه على نطاق واسع الفضل كأول مطور للنقد الرقمي — موجود في دبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات (WGS).

في حديثه لصحيفة خليج تايمز على هامش القمة، قال تشاوم إنه أظهر “لأول مرة” طريقة لجعل البيتكوين مقاومًا لتهديدات الحوسبة الكمومية دون تغيير البلوك تشين نفسه. “يمكن القيام بذلك دون تغيير السلسلة، فقط عن طريق تغيير البرنامج في المحافظ التي يستخدمها الناس،” قال. “إنه متاح على الفور، ويحل حقًا مشكلة كبيرة للبيتكوين وما شابهها.”

وأضاف الرجل السبعيني أن الإمارات وضعت نفسها في طليعة الابتكار في مجال العملات المشفرة. “تؤسس الإمارات نفسها كمركز حقيقي لتقنيات العملات المشفرة من خلال مزيج من التنظيم والمعايير الصارمة إلى حد ما، بالإضافة إلى التنوع عبر أجزاء مختلفة من البلاد،” قال. “لا أعتقد أنني رأيت مكانًا فيه هذا القدر من الاهتمام والطاقة حول هذا الموضوع.”

وأضاف أنه لطالما أعجب بقيادة البلاد’. “كنت هنا في قمة عالمية سابقة للحكومات، وقد أعجبت للغاية بقيادة هذا البلد. أقول ذلك لكل من أقابله،” قال، مضيفًا أن القمة تساعد في تغيير نظرة الناس للحكومات عالميًا من خلال إعطاء العلم والابتكار دورًا مركزيًا.

هذا العام، ستنعقد القمة تحت شعار 'تشكيل حكومات المستقبل'، وستجمع الحكومات والمنظمات الدولية وقادة الفكر وقادة القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم. على مدار أربعة أيام، ستركز على تسخير الابتكار والتكنولوجيا لحل التحديات العالمية للإنسانية'.

المستقبل

قال تشاوم إن العالم يدخل فترة تحول سريع مدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يثير أسئلة أساسية حول الحوكمة. “السؤال الكبير الذي يجب على البشرية مواجهته الآن هو: كيف يمكننا جعل الذكاء الاصطناعي يساعدنا في حكم أنفسنا، دون أن يدير كل شيء بنفسه؟” قال، مشيرًا إلى التكامل السريع للذكاء الاصطناعي في أنظمة الحكومة في الإمارات’.

مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي، قال تشاوم إن الخصوصية أصبحت قضية حاسمة للأفراد والشركات على حد سواء. “عندما تبدأ في التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، تدرك أنه يعرف عنك أكثر مما تعرفه عن نفسك،” قال. “لقد تحولت الخصوصية من مجرد اهتمام متخصص إلى قضية محورية.”

تطلعاً إلى المستقبل، وصف تشاوم العقد القادم بأنه لحظة حاسمة للعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والمجتمع. “نحن في نقطة صغيرة في تاريخ البشرية - تغيير مرحلي،” قال. “يمكننا أن نتحرك نحو عالم جامد، أو عالم أكثر انفتاحاً ووفرة. أنا أبذل قصارى جهدي لمساعدتنا في اختيار المسار الأفضل.”