"تسونامي الدولار" يضرب البيتكوين ليصل دون الـ 80 ألفاً

أدت أحدث عمليات بيع للبيتكوين إلى دفع أكبر عملة مشفرة في العالم نحو أشد سلسلة خسائر شهرية لها منذ أكثر من عام، مما يؤكد مدى هشاشة الرغبة في المخاطرة عبر الأصول الرقمية.
تراجع الرمز بنحو 8 في المائة في تداولات السبت ليهبط دون مستوى 80,000 دولار، لامس مستويات شوهدت آخر مرة في أبريل 2025. وبحلول منتصف النهار في نيويورك، كان البيتكوين يتداول بالقرب من 78,160 دولارًا، بينما تراجعت السوق الأوسع أيضًا بشكل حاد، مما سحب إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أقل من 2.8 تريليون دولار.
كانت عمليات البيع واسعة النطاق. انخفضت سولانا ودوجكوين بنحو 13 في المائة إلى حوالي 102.9 دولار و 0.10 دولار على التوالي، بينما تراجعت ريبل بنحو 10 في المائة إلى 1.56 دولار. لقد تراجعت القيمة السوقية للبيتكوين الآن خلف قيمة تسلا، مما دفعها لتصبح ثاني عشر أكبر أصل في العالم من حيث الرسملة، وفقًا لبيانات CoinGecko. خلال الأيام السبعة الماضية وحدها، خسر البيتكوين أكثر من 9 في المائة، بينما انخفض مؤشر CoinDesk 20، وهو مؤشر قياسي يتتبع الرموز الرئيسية، بنسبة 12.4 في المائة. وقد دفع هذا التراجع مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة الذي يحظى بمتابعة واسعة إلى منطقة “الخوف الشديد”.
في قلب صدمة السوق يوجد تحول حاسم في التوقعات الكلية. أدى ترشيح الرئيس دونالد ترامب لحاكم الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وإعادة تسعير حادة لتوقعات أسعار الفائدة. يُنظر إلى وارش على نطاق واسع على أنه أكثر تشدداً من الرئيس الحالي جيروم باول، مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2026. صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة، مما أطلق حركة واسعة النطاق لـ “العزوف عن المخاطرة” التي ضربت العملات المشفرة إلى جانب الأسهم والمعادن الثمينة.
تشير البيانات على السلسلة إلى أن البيتكوين قد اخترق منطقة فنية حرجة. قالت شركة التحليلات Glassnode إن الرمز كان يتماسك بالقرب من 83,400 دولار، وهو الحد الأدنى لنموذج أساس التكلفة لحاملي المدى القصير. وقد فتح الانهيار اللاحق الباب أمام تحرك أعمق نحو “متوسط السوق الحقيقي” بالقرب من 80,700 دولار، وهو مستوى تم اختراقه الآن. على الرغم من الانخفاض، أشارت Glassnode إلى أن حوالي 19.5 في المائة فقط من المعروض من حاملي المدى القصير حاليًا تحت الماء، وهو أقل بكثير من عتبة 55 في المائة المرتبطة عادة بالاستسلام، مما يشير إلى التوتر ولكن ليس الذعر.
تعزز أسواق المشتقات النبرة الحذرة. تظل معدلات التمويل ضعيفة، مما يشير إلى شهية محدودة للمراكز الطويلة ذات الرافعة المالية. زاد متداولو الخيارات من الطلب على الحماية من الانخفاض، مع تحول مراكز التجار إلى سلبية دون 90,000 دولار — وهي ديناميكية يمكن أن تزيد من التقلبات إذا فشلت مستويات الدعم الإضافية.
لقد أضاف السلوك المؤسسي ضغطًا أيضًا. سجلت صناديق تداول البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة صافي تدفق خارجي ليوم واحد بلغ حوالي 818 مليون دولار، مما يسلط الضوء على أن كبار المستثمرين يقلصون تعرضهم بدلاً من التدخل لشراء الانخفاض. وقد أثار الانخفاض الحاد في إيثريوم’s مقارنة بالبيتكوين، بما في ذلك الانخفاض إلى ما دون 2500 دولار، مخاوف إضافية من تدهور شهية المخاطرة عبر مجمع العملات المشفرة الأوسع.
تظهر البيانات من Santiment أن معنويات وسائل التواصل الاجتماعي قد تراجعت إلى مستويات هبوطية قصوى، وهو نمط سبق تاريخياً الارتدادات قصيرة الأجل. قالت شركة التحليلات: “غالبًا ما كانت السلبية المفرطة مؤشرًا معاكسًا على أن قاعًا محليًا قد يتشكل،” حتى مع بقاء نشاط الشبكة ضعيفًا.
يقول خبراء العملات المشفرة إن البيتكوين يفتقر إلى ارتفاع الحجم وإعادة تعيين الرافعة المالية التي تُرى عادةً عند القيعان المستقرة. ما لم يتحسن الطلب الفوري وتستقر تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة، فقد تستمر الأسعار في الانجراف نحو منطقة الدعم البالغة 74,000-76,000 دولار. من الممكن حدوث انتعاش من تلك المستويات، لكن ميزان المخاطر لا يزال يميل نحو الجانب السلبي مع تشديد ظروف السيولة وتكثيف عدم اليقين الكلي، كما يقولون.