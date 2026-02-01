"تسونامي الدولار" يضرب البيتكوين ليصل دون الـ 80 ألفاً

تشير البيانات على السلسلة إلى أن البيتكوين قد اخترق منطقة فنية حرجة. قالت شركة التحليلات Glassnode إن الرمز كان يتماسك بالقرب من 83,400 دولار، وهو الحد الأدنى لنموذج أساس التكلفة لحاملي المدى القصير. وقد فتح الانهيار اللاحق الباب أمام تحرك أعمق نحو “متوسط السوق الحقيقي” بالقرب من 80,700 دولار، وهو مستوى تم اختراقه الآن. على الرغم من الانخفاض، أشارت Glassnode إلى أن حوالي 19.5 في المائة فقط من المعروض من حاملي المدى القصير حاليًا تحت الماء، وهو أقل بكثير من عتبة 55 في المائة المرتبطة عادة بالاستسلام، مما يشير إلى التوتر ولكن ليس الذعر.