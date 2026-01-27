تسوق وتبرع بلمسة زر.. "أمازون الإمارات" تطلق عروض رمضان

أعلنت أمازون الإمارات عن إطلاق حملة "تخفيضات رمضان" السنوية، والتي تمتد من 27 يناير وحتى 14 فبراير، مقدمةً ملايين العروض والخصومات التي تلبي احتياجات المتسوقين استعداداً للشهر الفضيل. وتتميز نسخة هذا العام بدمج التوفير الكبير مع حلول التوصيل فائقة السرعة، إضافة إلى مبادرة إنسانية تتيح للعملاء المساهمة في أعمال الخير بسهولة.

العطاء بلمسة زر

في لفتة تعكس قيم الشهر المبارك، أتاحت أمازون عبر خدمة "أمازون ناو" إمكانية دعم الأسر المحتاجة في كافة أنحاء الدولة. حيث يمكن للعملاء طلب "صناديق الإفطار" وتوصيلها مباشرة للمحتاجين خلال دقائق عبر إدخال عنوان التسليم، ما يحول تجربة التسوق إلى منصة للعطاء المجتمعي.

وقال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "رمضان هو وقت التأمل والتواصل. يسعدنا هذا العام أن ندعم عملائنا في إحياء هذه القيم عبر تسهيل المساهمة في أعمال الخير، بجانب توفير قيمة استثنائية وراحة لا مثيل لها، ليتمكن الجميع من قضاء وقت أطول مع أحبائهم."

عروض شاملة وخصومات كبرى

تغطي التخفيضات مروحة واسعة من الفئات والعلامات التجارية العالمية (مثل سامسونج، دايسون، أديداس، ولوريال)، وتشمل:

المستلزمات اليومية: خصومات تصل إلى 50% عبر "أمازون ناو" على منتجات البقالة والطبخ.

المنزل والمطبخ: توفير يصل إلى 50% على أجهزة نينجا، ونسبريسو، وفيلبس.

الإلكترونيات والأزياء: خصومات تصل إلى 26% على الحواسيب والهواتف، و 35% على الموضة والإكسسوارات.

أجهزة أمازون: خصومات تصل إلى 50% على أجهزة Ring وKindle لتوفير الأمان والترفيه الثقافي الرمضاني.

امتيازات حصرية لأعضاء "برايم"

يتمتع أعضاء "برايم" بفرصة الوصول المبكر للعروض ابتداءً من منتصف ليل 27 يناير، مع الاستفادة من التوصيل المجاني في نفس اليوم أو اليوم التالي، والتوصيل الدولي المجاني. كما تشمل المزايا توصيل الوقود المجاني عبر "كَفو" واشتراكات "ديليفرو بلس سيلفر".

حلول مالية ومرونة في الدفع

لتعزيز القوة الشرائية، قدمت أمازون خيارات دفع مرنة تشمل: