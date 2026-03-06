تسهيلات في التواصل.. "إي آند" ترفع سقف البيانات والدقائق لمشتركيها في 7 دول عربية

أعلنت أكبر شركة اتصالات في الإمارات، e&، عن عروض خاصة لعملاء التجوال في دول الشرق الأوسط المتأثرة بالصراع العسكري الإقليمي المستمر.

قالت الشركة إن مكالمات التجوال الواردة في الدول المتأثرة أصبحت الآن بحد أقصى 60 دقيقة، بعد أن كانت 30 دقيقة، للمكالمات المستلمة حتى 9 مارس.

كما تم زيادة بيانات التجوال إلى 25 جيجابايت من 15 جيجابايت سابقًا حتى 9 مارس.

وقالت إن مكالمات التجوال الصادرة في الدول المتأثرة تستمر بدون حد أقصى للدقائق.

وأوضحت الشركة أن المكالمات الصادرة تغطي فقط المكالمات التي تنشأ إلى الإمارات وإلى الأرقام التابعة للمشغلين في الدول المتأثرة.

جميع عملاء الهاتف المحمول – الأفراد والشركات على حد سواء – مؤهلون للحصول على العروض الخاصة في جميع الدول الإقليمية المتأثرة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت والأردن والعراق.

في عام 2025، ارتفعت إيرادات e& بنسبة 23 بالمائة لتصل إلى رقم قياسي بلغ 72.9 مليار درهم، بينما بلغ صافي الربح 14.4 مليار درهم، بزيادة 34 بالمائة على أساس سنوي.

مؤخرًا، قالت براند فاينانس إن قيمة علامة e& التجارية ارتفعت بنسبة سبعة بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار دولار (60.2 مليار درهم)، مما يعزز مكانتها كثاني أغلى علامة تجارية للاتصالات في المنطقة.

عززت المجموعة مكانتها العالمية بالارتقاء مركزين لتصبح العلامة التجارية الرابعة عشرة الأقوى في مجال الاتصالات على مستوى العالم.