تسريب يكشف عن ترقيات ضخمة لـ"آيفون 17 بروماكس"

أثار تسريب جديد حماسة بين عشاق آبل، حيث يشير إلى أن هاتف iPhone 17 Pro Max القادم - المتوقع إطلاقه في سبتمبر المقبل - قد يضم أكبر بطارية على الإطلاق في هاتف iPhone.1 يأتي التسريب من مستخدم "ويبو" Instant Digital، وهو مصدر يتمتع بسجل مختلط ولكنه دقيق أحياناً عندما يتعلق الأمر بتوقعات آبل.

أكبر، أكثر سمكًا، ومصمم ليدوم طويلاً؟

وفقًا للتسريب الذي أشارت إليه مجلة فوربس، قد يحمل iPhone 17 Pro Max بطارية بسعة تقارب 5000 مللي أمبير في الساعة، متجاوزًا بذلك الهاتف الحالي الأقوى، iPhone 16 Pro Max، الذي يتميز ببطارية بسعة 4676 مللي أمبير في الساعة.2 سيشكل ذلك زيادة تقارب 10% في السعة، وهي قفزة كبيرة.

تعزز هذه الادعاءات إشاعة واسعة الانتشار بأن iPhone 17 Pro Max سيكون أكثر سمكًا من سابقه، حيث سيزداد سمكه من 8.25 ملم إلى حوالي 8.725 ملم.3 هذا النصف المليمتر الإضافي قد يوفر مساحة كافية لبطارية أكبر دون تغيير كبير في إحساس الهاتف في اليد.

على الرغم من ترقيات آبل السنوية المستمرة - كاميرات أفضل، معالجات أسرع، ذكاء اصطناعي أذكى - إلا أن عمر البطارية يظل أحد أهم مطالب المستخدمين. حاليًا، يتميز iPhone 16 Pro Max بعمر بطارية مذهل يبلغ 33 ساعة، بزيادة عن 29 ساعة في iPhone 14 Pro Max و 20 ساعة فقط في iPhone 12 Pro Max. إذا اكتسب iPhone 17 Pro Max سعة إضافية تبلغ 300 مللي أمبير في الساعة، يعتقد المحللون أننا قد نرى هذا الرقم يرتفع إلى 35 ساعة أو أكثر.

ترقيات الكاميرا والمواصفات الأخرى

بالإضافة إلى عمر البطارية، أشار تقرير في MacRumors إلى أن iPhone 17 Pro Max (وشقيقه، iPhone 17 Pro) سيجهز بثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية مطورة بدقة 24 ميجابكسل. ومن المثير للاهتمام، لم ترد أي إشاعات حول اختلافات كبيرة في قدرات الكاميرا بين الطرازين.

على الرغم من أن آبل لم تؤكد أي شيء بعد، إلا أن كل المؤشرات تدل على أن iPhone 17 Pro Max سيكون بطل التحمل في التشكيلة، مع تصميم أكبر يتيح مساحة لبطارية تقارب 5000 مللي أمبير في الساعة. وهذا وحده قد يجعله الخيار المفضل للمستخدمين ذوي الاستخدام الكثيف، حتى لو ظلت المواصفات الأخرى مطابقة إلى حد كبير لإصدار Pro.

مع توقع إطلاقه في غضون بضعة أشهر فقط، بدأ العد التنازلي لأحدث أجهزة iPhone.