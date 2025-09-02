تسريبات "آيفون 17": "آبل" تتجه لإلغاء مدخل شريحة الاتصال عالمياً

تستعد شركة "آبل" للكشف عن مجموعة آيفون 17 يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر، ومع اقتراب موعد الإطلاق، تسلط تسريبات جديدة الضوء على ما يمكن توقعه — بدءًا من تغييرات كبيرة في شرائح الاتصال وصولاً إلى إعادة تصميم الغطاء الرسمي.

تُشحن هواتف آيفون الحالية في الولايات المتحدة بالفعل بدون مدخل لشريحة الاتصال الفعلية، وتعتمد كليًا على تقنية eSIM. والآن، ووفقاً لتقرير من موقع MacRumors، يتم إخبار بائعي "آبل" المعتمدين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بالاستعداد لنفس التحول. وهذا يشير إلى أن هواتف آيفون التي تعتمد على الـ eSIM فقط لن تقتصر على السوق الأمريكية بعد الآن.

لطالما انتشرت الشائعات لعدة أشهر حول أن طراز آيفون 17 إير النحيف للغاية سيكون حصرياً بتقنية الـ eSIM. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن المزيد من الطرازات — وليس فقط طراز "إير" — قد تتخلى عن دعم شرائح الاتصال الفعلية في مناطق إضافية.

تعكس خطوة "آبل" اتجاهاً متزايداً في الصناعة. فقد أطلقت "جوجل" مؤخراً سلسلة Pixel 10 بتقنية الـ eSIM فقط في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير من TechRadar، مما يمثل خطوة خاصة بها بعيداً عن شرائح الاتصال التقليدية. ومع مزايا مثل الأمان المُحسّن، وسهولة التبديل بين شركات الاتصالات، والتصميم الانسيابي، يُنظر إلى الانتقال إلى الـ eSIM على نطاق واسع على أنه أمر حتمي.