تسجيل الوالدين في نظام العلاج المجاني للمسنين في الهند
السؤال: يعيش والدايّ في الهند. وقد قيل لي إنه يمكن تسجيلهما في برنامج الحكومة الهندية الذي يتكفل بنفقات العلاج في المستشفى. ولأنني مقيم في دبي، فأنا لا أعرف كيفية تسجيلهما.
الإجابة: أصبحت فوائد نظام العلاج في المستشفيات متاحة الآن لجميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً أو أكثر، دون اعتبار لدخل المستفيد. في وقت سابق، كانت الأسر الفقيرة والمستضعفة فقط مشمولة بالنظام. تصل التغطية الصحية لكل أسرة إلى 500000 روبية سنوياً للعلاج الثانوي والثالثي. يمكنك تسجيل والديك، إذا كانا يبلغان من العمر 70 عاماً أو أكثر، على الموقع الإلكتروني www.beneficiary.nha.gov.in. سيحتاج المستفيدون ببساطة إلى التحقق من هويتهم وأهليتهم من خلال (Aadhaar e-KYC). يعمل (Aadhaar) كوثيقة أساسية لعمر المستفيد وإثبات إقامته. لا يلزم وجود أي وثيقة أخرى لإكمال عملية التسجيل. هذا النظام خالٍ تماماً من النقد ويتم دفع الفواتير الطبية مباشرة إلى المستشفيات حيث يتم تقديم العلاج للمستفيدين. اعتباراً من 30 سبتمبر، تم تسجيل ما يقرب من 30 ألف مستشفى في جميع أنحاء البلاد لتقديم الفوائد بموجب المخطط الذي تديره هيئة الصحة الوطنية. ولتلقي العلاج، يمكن للمستفيدين زيارة أي مستشفى مسجل لعلاج مرض معين والاستفادة من الخدمات من خلال تقديم بطاقة (Ayushman) أو معرف (PMJAY).
السؤال:تحدثت عن الحاجة إلى الأمن السيبراني والفرص المتاحة للمهندسين المتخصصين في هذا المجال. هل يعني هذا أنك ستحتاج إلى المزيد من هؤلاء الأشخاص في كل مؤسسة لمراقبة الأنظمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؟
الإجابة: في حين أن فرص المهندسين المتخصصين في الأمن السيبراني هائلة وستستمر في التضاعف، إلا أنه من غير الممكن أن يكون لدينا فريق من الأشخاص الذين سيراقبون التنبيهات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالنسبة للأنظمة الهامة، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية للكشف عن التهديدات التي يتم طرحها بشكل مستمر وتحييدها. أصبح دمج الذكاء الاصطناعي مع بنية شبكة الأمن السيبراني أمراً ضرورياً. وهذا يضمن عمل جميع أدوات الأمان معاً في نظام تعاوني. يعزز الذكاء الاصطناعي هذا من خلال تحسين سرعة الكشف والدقة عبر النظام بأكمله. عندما تقوم جميع العقد في الشبكة بتغذية البيانات في نظام الذكاء الاصطناعي، فإن ذلك يسمح باكتشاف التهديدات بشكل أسرع وأكثر دقة. تعتبر بنيات الشبكة أمراً بالغ الأهمية لبيئات السحابة الهجينة حيث تكون الرؤية واكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي أمراً أساسياً. عندما يتم دمج الذكاء الاصطناعي في الشبكة، يمكنه جمع البيانات من نقاط نهاية مختلفة وتقييم نقاط الضعف عبر شبكة موزعة، مما يجعل من السهل الاستجابة للتهديدات بسرعة. لا يعمل دمج الذكاء الاصطناعي مع الخدمات السحابية على تعزيز الأمان فحسب، بل يسمح أيضاً للمؤسسات بتوسيع نطاق عملياتها دون المساومة على السلامة. وعلى الرغم من القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي، فإن الخبرة البشرية لا غنى عنها في مجال الأمن السيبراني. وباختصار، في حين يتفوق الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها، فإن القرارات الاستراتيجية تتطلب حكماً بشرياً.
السؤال: هناك العديد من المصانع التي يتم إنشاؤها في الهند لتصنيع قطع الغيار والمكونات والمواد الأخرى التي تستخدمها صناعة الدفاع في الهند. وتقترح عائلتي الهندية، التي تعمل في مجال تصنيع المعدات الصناعية، السعي في هذا المجال. فهل سيكون من المفيد أن فعل ذلك؟
الإجابة: إن إتاحة المجال في قطاع الدفاع أمام اللاعبين من القطاع الخاص في الهند يعتبر فرصة القرن. يوفر قطاع الدفاع سبلاً غير محدودة وغير مقيدة لكل من التصنيع والتصدير. في الواقع، تقوم الولايات المتحدة وفرنسا وأرمينيا والبرازيل ودول أخرى بإنشاء مشاريع مشتركة في الهند مع شركات هندية معروفة في القطاع الخاص. خلال السنة المالية 2023-2024، تم تنفيذ صادرات دفاعية بقيمة 2.6 مليار دولار. وتشمل تصدير مجموعة واسعة من الأسلحة والذخائر والصمامات إلى حوالي 100 دولة، بعضها يستورد من الهند أنظمة ومنصات أسلحة كاملة. تتكون الصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي من أنظمة فرعية ومكونات بما في ذلك جسم الطائرة والأجنحة وأجزاء أخرى للطائرات والمروحيات. وبالتالي، تبرز الهند كجزء من سلسلة التوريد العالمية حيث تعتمد العديد من البلدان على الهند لتلبية متطلباتها الأساسية. تستورد فرنسا برامج ومعدات إلكترونية من الهند. وقد تقدمت بعض الدول بطلبات كبيرة لشراء الصواريخ والمدفعية وأجهزة الرادار لتحديد أماكن الأسلحة والسترات الواقية من الرصاص ومعدات الرؤية الليلية، وغير ذلك. وتبدي الفلبين ودول أخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا، فضلاً عن بعض دول الخليج، اهتماماً متزايداً بشراء معدات الهند. وبالتالي فإن التطلعات بشأن تصنيع المعدات الدفاعية غير مسبوقة، ومن المؤكد أن الصادرات سوف تزيد بشكل كبير في السنوات القادمة.
إتش .ب رانينا محامي متخصص في قوانين الشركات والضرائب في الهند.