تزايد الثقة في قطاع العقارات الهندي بفضل الإصلاحات والسياسات الحكومية

الإجابة : وفقًا للوكالات المستقلة، ستستمر صناعة الاستعانة بمصادر خارجية للتكنولوجيا في الهند والتي تبلغ قيمتها 254 مليار دولار في إظهار اتجاهات إيجابية على الرغم من أن معدل النمو قد يكون خافتًا بسبب عدم اليقين السياسي العالمي. ومن المتوقع أن تسجل صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية نتائج أفضل في عامي 2024 و2025 ومن المرجح أن يتفوق مزودو الخدمات الهنود على الآخرين بسبب بيئة الاقتصاد الكلي الأفضل وتبني GenAI المتسارع عالميًا. تكمن الفرص في صفقات التحول الكبيرة الحجم. ومن المرجح أن ينمو قطاع الاستشارات بالمعدل الطبيعي. ومن المرجح أيضًا إنشاء المزيد من الوظائف خلال السنة المالية المقبلة ولهذا السبب هناك طلب كبير على المواهب الهندية. لذلك، فإن المستثمرين المغامرين متفائلون بشأن الاستثمار في الشركات الناشئة الهندية وخاصة تلك الموجودة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى التطبيق. في عام 2024، جمعت الشركات الناشئة الهندية في مجال الذكاء الاصطناعي 747 مليون دولار. بالإضافة إلى طبقة التطبيق، يعتقد المحللون أن الفرصة تكمن في مساحة طبقة البنية التحتية. هناك ثلاث طبقات على نطاق واسع في مجموعة الذكاء الاصطناعي، وهي النماذج الأساسية والطبقات الأفقية المسماة الممكنات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الرأسية. ومن المتوقع أن تتبع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الاتجاه الذي حددته شركات البرمجيات التي تبني في الغالب للعملاء في الولايات المتحدة. وتهدف هذه الشركات الناشئة إلى الاستفادة من الآفاق الناشئة من الشركات الكبرى التي تتطلع إلى جعل قواعد بياناتها مناسبة للذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، تركز معظم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الجديدة على تطبيقات المستهلكين والشركات.