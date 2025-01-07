تزايد الثقة في قطاع العقارات الهندي بفضل الإصلاحات والسياسات الحكومية
السؤال: هل من المربح الاستثمار في قطاع العقارات في الهند؟ أعتقد أن التباطؤ وشيك. ويبدو أن هناك تقارير متضاربة.
الإجابة: يعتمد قطاع العقارات في الهند على ثقة المستثمرين المؤسسيين القوية وديناميكيات السوق المتطورة. وقد عززت جهود الحكومة لتحسين الشفافية في معاملات العقارات ثقة المستثمرين في المؤسسات المحلية وخاصة من خلال صناديق الاستثمار العقاري. جمعت الاكتتابات المؤسسية المؤهلة 2.7 مليار دولار، مما عزز الدور المتنامي للعقارات في سوق رأس المال الهندية. برز القطاع السكني كأحد القطاعات ذات الأداء المتميز، حيث اجتذب أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي عبر 49 صفقة، وهو ما يمثل زيادة قدرها أربعة أضعاف عن العام السابق. في عام 2024، شهدت صناديق الاستثمار العقاري استثماراتها تصل إلى ما يقرب من 800 مليون دولار، بينما هيمن المستثمرون المؤسسيون الأجانب على القطاع بحصة 63٪ من إجمالي الاستثمارات لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8.9 مليار دولار. استمرت استثمارات الأسهم في الازدهار، حيث شكلت 78٪ من إجمالي الاستثمارات العقارية. لعبت إصلاحات السياسات واستثمارات البنية التحتية دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات المستدامة في هذا القطاع. لقد أدى النمو القوي والاستقرار السياسي وفرص الاستثمار الجذابة إلى وضع الهند في موقع ملائم في السياق الاقتصادي العالمي.
السؤال: يستثمر مواطنو الهند وغيرهم من المستثمرين الأجانب في الهند من خلال مذكرات المشاركة. وقد قيل لي إن هناك قاعدة حديثة وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية لتنظيم هذا الاستثمار. أرجو أن تخبرني إذا كان لديك أي تفاصيل حول هذا الأمر.
الإجابة: في الشهر الماضي، منعت هيئة تنظيم السوق، وهي هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية، المستثمرين الأجانب من إصدار أدوات مشتقة خارجية. وتسمى هذه الأوراق المالية سندات المشاركة (P-Notes) التي تعتمد على المشتقات المالية كأصول أساسية. كما منعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية المستثمرين الأجانب من التحوط بسنداتهم المشاركة من خلال مراكز مشتقة في البورصات الهندية. ومن شأن هذا التغيير أن يزيد من تكاليف الاحتفاظ بهذه الأصول. وقد يقوم بعض المستثمرين الذين لديهم تعرضات كبيرة ويفضلون عدم الكشف عن هويتهم بتقليص حيازاتهم. وقد صدر التعميم من الهيئة التنظيمية للحد من التحكيم التنظيمي وتعزيز الشفافية في سوق الأوراق المالية الخارجية. وفي وقت سابق، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية على جميع المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في الأسهم المباشرة في الهند الاحتفاظ بقائمة بالمالكين المستفيدين من الصناديق والأصول. ونتيجة لذلك، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية الآن تعليمات إلى المستثمرين الأجانب الذين يصدرون سندات المشاركة بالحصول على بيانات ملكية جميع المستثمرين الذين يحملون مثل هذه الأدوات.
السؤال: لقد شهدت صناعة الذكاء الاصطناعي بشكل عام نموًا كبيرًا في السنة المالية الحالية. ومع تغير المناخ السياسي العالمي، هل سيستمر النمو خلال السنة المالية 2025-2026؟ هل سيستمر المستثمرون المغامرون في الاستثمار في الشركات الناشئة في الهند؟
الإجابة : وفقًا للوكالات المستقلة، ستستمر صناعة الاستعانة بمصادر خارجية للتكنولوجيا في الهند والتي تبلغ قيمتها 254 مليار دولار في إظهار اتجاهات إيجابية على الرغم من أن معدل النمو قد يكون خافتًا بسبب عدم اليقين السياسي العالمي. ومن المتوقع أن تسجل صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية نتائج أفضل في عامي 2024 و2025 ومن المرجح أن يتفوق مزودو الخدمات الهنود على الآخرين بسبب بيئة الاقتصاد الكلي الأفضل وتبني GenAI المتسارع عالميًا. تكمن الفرص في صفقات التحول الكبيرة الحجم. ومن المرجح أن ينمو قطاع الاستشارات بالمعدل الطبيعي. ومن المرجح أيضًا إنشاء المزيد من الوظائف خلال السنة المالية المقبلة ولهذا السبب هناك طلب كبير على المواهب الهندية. لذلك، فإن المستثمرين المغامرين متفائلون بشأن الاستثمار في الشركات الناشئة الهندية وخاصة تلك الموجودة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى التطبيق. في عام 2024، جمعت الشركات الناشئة الهندية في مجال الذكاء الاصطناعي 747 مليون دولار. بالإضافة إلى طبقة التطبيق، يعتقد المحللون أن الفرصة تكمن في مساحة طبقة البنية التحتية. هناك ثلاث طبقات على نطاق واسع في مجموعة الذكاء الاصطناعي، وهي النماذج الأساسية والطبقات الأفقية المسماة الممكنات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الرأسية. ومن المتوقع أن تتبع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الاتجاه الذي حددته شركات البرمجيات التي تبني في الغالب للعملاء في الولايات المتحدة. وتهدف هذه الشركات الناشئة إلى الاستفادة من الآفاق الناشئة من الشركات الكبرى التي تتطلع إلى جعل قواعد بياناتها مناسبة للذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، تركز معظم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الجديدة على تطبيقات المستهلكين والشركات.
الكاتب هو محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والضرائب في الهند.