تزايد استخدام المحافظ الرقمية بين المغتربين في الإمارات

وتابع قائلاً: "عندما أطلقنا خدمة التحويل من الإمارات العربية المتحدة إلى باكستان، لاحظنا اختلافاً واضحاً في سلوك العملاء مقارنة بالمستخدمين الذين يرسلون الأموال إلى الهند والمملكة المتحدة. ومن المثير للاهتمام أنه عند إطلاق الخدمة في المملكة المتحدة، لم نجد البريطانيين فقط هم من يرسلون الأموال داخل المملكة المتحدة، بل لاحظنا أيضاً أن العديد من الهنود والباكستانيين يرسلون الأموال إلى الجامعات هناك. كل هذه العوامل نضعها في اعتبارنا عند تطوير خدماتنا."