ترقية رحلات الاتحاد للطيران إلى "كولكاتا" بـ"إيرباص جديدة"

أعلنت الاتحاد للطيران في أبو ظبي يوم الأربعاء 9 يوليو أنها ستعزز خدماتها إلى كولكاتا (الهند) بإطلاق طائرة إيرباص A321LR من الجيل التالي.

واعتبارًا من 26 سبتمبر 2025، سيتم تشغيل جميع رحلات الاتحاد للطيران بين مطار زايد الدولي، أبوظبي (AUH) ومطار "نيتاجي سوبهاس تشاندرا بوس" الدولي، كولكاتا، بواسطة طائرة A321LR، مما يوفر للمسافرين تجربة سفر متطورة في جميع درجات السفر.

وتتمتع الطائرة بأجنحة فاخرة من الدرجة الأولى، ومقاعد رجال الأعمال القابلة للتحويل إلى سرير مسطح بالكامل، ودرجة سياحية تتميز بشاشات تعمل باللمس بدقة 4K وخدمة واي فاي عالية السرعة، مما يضمن اتصالاً سلسًا طوال الرحلة.

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وقال "أريك دي"، رئيس الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "تُعدّ الهند سوقًا رئيسيًا للاتحاد للطيران، ويسعدنا تعزيز خدماتنا إلى كولكاتا بأحدث طائراتنا من طراز A321LR. مع هذه الترقية، يُمكن لضيوفنا الآن الاستمتاع بتجربة سفر فاخرة، سواءً في أجنحة الدرجة الأولى الفاخرة، أو مقاعد درجة الأعمال القابلة للتحويل إلى سرير، أو مقصورة الدرجة السياحية من الجيل الجديد. يُؤكد هذا الاستثمار التزامنا المستمر بتقديم خدمة عالمية المستوى وربط أفضل عبر شبه القارة الهندية".

طائرة إيرباص A321LR هي طائرة عريضة البدن ذات ممر واحد، توفر مساحة وخصوصية أكبر. توفر أجنحة الدرجة الأولى تجربة حصرية مع أسرّة مسطحة بالكامل مواجهة للأمام بتصميم 1-1، بينما تضم درجة الأعمال 14 مقعدًا قابلة للتحويل إلى سرير مسطح، مما يضمن أقصى درجات الراحة على الرحلات متوسطة المدى. سيستمتع ركاب الدرجة السياحية بمقاعد من الجيل الجديد، مزودة بأنظمة ترفيه واتصالات متطورة على متن الطائرة، مما يجعل كل رحلة أكثر متعة.

تتميز طائرة A321LR الجديدة بكفاءة وراحة مُحسّنتين، مما يجعل الاتحاد الخيار الأمثل للمسافرين بين أبوظبي وكلكتا. وتواصل الشركة تعزيز حضورها في الهند، مُتيحةً للمسافرين وصولاً أوسع إلى شبكة الاتحاد العالمية.