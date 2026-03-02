ترتيبات إماراتية مكثفة لعودة حركة الطيران.. و"الاتحاد" تسيّر رحلات إجلاء محدودة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات (GCAA) أنها تقوم بالتنسيق بين المطارات وشركات الطيران لمراقبة حالة الرحلات والعمل على استئنافها بشكل منظم.
أكدت شركة "الاتحاد للطيران" يوم الاثنين أن بعض رحلات الإجلاء ورحلات الشحن قد تعمل بالتنسيق مع السلطات الإماراتية. ومع ذلك، لا تزال جميع الرحلات المجدولة معلقة بسبب النزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وقال متحدث باسم "الاتحاد للطيران" في بيان لصحيفة "خليج تايمز": «لا تزال جميع الرحلات التجارية المجدولة من وإلى أبوظبي ملغاة. قد يتم تشغيل بعض رحلات إعادة التمركز والشحن والإجلاء بالتنسيق مع السلطات الإماراتية، وبشرط الحصول على موافقات تشغيلية وأمنية صارمة. تبقى السلامة أولويتنا القصوى، ولن يتم تشغيل الخدمات إلا بعد استيفاء كافة معايير السلامة».
من جهتها، ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) في منشور عبر منصة "إكس" أنها تنسق بين المطارات وشركات الطيران لمتابعة وضع الرحلات وضمان عودتها بشكل منظم.
وأضافت الهيئة أنه تم تقديم المساعدة لنحو 20,200 مسافر تأثروا بإعادة جدولة الرحلات، وذلك من خلال توفير أماكن إقامة مؤقتة وتسهيل خدمات إعادة الحجز.
وفي السياق ذاته، أكدت بيانات موقع "فلایت رادار 24" (Flightradar24) إقلاع بعض طائرات "الاتحاد للطيران" من مطار أبوظبي يوم الاثنين متوجهة إلى الهند وباكستان.