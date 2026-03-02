ترتيبات إماراتية مكثفة لعودة حركة الطيران.. و"الاتحاد" تسيّر رحلات إجلاء محدودة

وقال متحدث باسم "الاتحاد للطيران" في بيان لصحيفة "خليج تايمز": «لا تزال جميع الرحلات التجارية المجدولة من وإلى أبوظبي ملغاة. قد يتم تشغيل بعض رحلات إعادة التمركز والشحن والإجلاء بالتنسيق مع السلطات الإماراتية، وبشرط الحصول على موافقات تشغيلية وأمنية صارمة. تبقى السلامة أولويتنا القصوى، ولن يتم تشغيل الخدمات إلا بعد استيفاء كافة معايير السلامة».