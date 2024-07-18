تربية الأحياء المائية: مفتاح الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي

قال خبير بارز في مجال تربية الأحياء المائية أن الزراعة المائية هي "الطريق الأسرع والأسهل" بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستورد 80% من غذائها، للوصول إلى هدفها الذي حددته لنفسها بالحصول على المركز الأول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

ويتعين على دولة الإمارات، التي تعد وجهة رئيسية لتصدير المأكولات البحرية للدول الموردة، أن توجه استثمارات ضخمة نحو الزراعة المائية، خاصة إذا كانت تسعى لتحقيق هدف الأمن الغذائي بحلول عام 2051. وقد حققت الدولة - التي يقدر سوق المأكولات البحرية بها بنحو 1.4 مليار دولار - بداية جيدة من خلال تشجيع الممارسات الزراعية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، والتي تشمل الزراعة العمودية والذكية، والزراعة المائية والهوائية، وفقاً لـ "شاجي بيبي جون"، رئيس مجلس إدارة شركة "كينغز انفرا فينتشرز" "Kings Infra Ventures"، وهي إحدى الشركات الرائدة في الهند التي تركز على تكنولوجيا تربية الأحياء المائية المستدامة.