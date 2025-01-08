ترامب: حسين سجواني يستثمر 20 مليار دولار في مراكز البيانات الأميركية

وعد الملياردير الإماراتي حسين سجواني باستثمار 20 مليار دولار في صناعة مراكز البيانات المزدهرة في الولايات المتحدة خلال الأعوام المقبلة، وذلك بحسب ما أعلنه هو والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، في منزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وبعد فوزه في الانتخابات الذي كان مدفوعا إلى حد كبير بالمخاوف الاقتصادية للناخبين، ضاعف ترامب جهوده لتعزيز الاستثمارات في الصناعات المحلية واقترح فرض تعريفات جمركية أعلى على السلع الصينية في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الحد من وصول الصين إلى الرقائق اللازمة لمراكز البيانات المتقدمة.

وقال سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية في دبي، في منزل ترامب في مار إيه لاغو: "نخطط لاستثمار 20 مليار دولار وربما أكثر من ذلك، إذا سمحت لنا الفرصة في السوق". . قبل أيام قليلة من الإعلان، نشر سجواني منشوراً على إنستغرام يضم صورة له مع ترامب وإيلون ماسك يحتفلان بالعام الجديد معًا. في الصورة، يظهر واقفًا خلف الشخصيتين البارزتين ويبتسم بجانبهما، مع التعليق: "بدء العام الجديد مع الرئيس ترامب وإيلون ماسك في مار إيه لاغو".

تمتلك داماك ملعب الجولف الوحيد الذي يحمل علامة ترامب التجارية في الشرق الأوسط في دبي، والذي افتتح في عام 2017. لدى ترامب ميل للإعلانات التي تعد بالنمو الاقتصادي، على الرغم من أن مثل هذه الاستثمارات لا تنجح دائمًا. في وقت مبكر من ولايته الأولى، أعلن عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار لشركة فوكسكون في مصنع في ولاية ويسكونسن والذي وعد بآلاف الوظائف ولكن تم التخلي عن معظمها. وفي الشهر الماضي، أعلن ترامب والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون أن المستثمر التكنولوجي الياباني سوف يستثمر 100 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي.

أدى طرح روبوت المحادثة ChatGPT من OpenAI في أواخر عام 2022 إلى موجة من الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي والبنية الأساسية الباهظة الثمن المطلوبة لدعمها، بما في ذلك توليد الطاقة ونقلها.

وقالت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي إنها ستنفق حوالي 80 مليار دولار في السنة المالية الحالية لتعزيز قدرتها على الذكاء الاصطناعي.

وقد شددت القيود المفروضة على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المرغوبة المستخدمة في مراكز البيانات المتقدمة إلى الصين في عهد إدارة بايدن، كما رشح ترامب المتشددين تجاه الصين لأدوار دبلوماسية واقتصادية رئيسية في إدارته.