تراجع مبيعات العقارات على المخطط يحفز انتعاش السوق الثانوية في أبوظبي

في غضون ذلك، شهدت مبيعات الوحدات السكنية على المخطط تراجعًا. وتُظهر بيانات كافنديش ماكسويل انخفاضًا في حجم المبيعات على المخطط بنسبة 69.9% على أساس سنوي، وانخفض بنسبة 49.5% مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2024. وإجمالًا، بلغ إجمالي مبيعات الوحدات السكنية في النصف الأول من عام 2025 حوالي 8.9 مليار درهم إماراتي عبر 3,300 صفقة، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 33% في القيمة و37% في الحجم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.