تراجع مبيعات العقارات على المخطط يحفز انتعاش السوق الثانوية في أبوظبي

يشهد سوق العقارات السكنية في أبوظبي تحولاً كبيراً مع تحول أنظار المشترين - من العائلات إلى المستثمرين - بشكل متزايد نحو الفلل والمنازل الجاهزة، مما أدى إلى ارتفاع نشاط السوق الثانوية.
وبحسب خبراء العقارات، فإن هذا التحول، الذي ينعكس في زيادة أحجام المبيعات وارتفاع الأسعار، يعكس التراجع في معاملات البيع على الخريطة وسط عرض محدود جديد.
يُظهر تقرير صادر عن كافنديش ماكسويل أن مبيعات الفلل والمنازل الجاهزة للسكن في النصف الأول من عام 2025 ارتفعت بنسبة 72% على أساس سنوي، مما دفع حجم المبيعات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021. وتُرجم هذا الارتفاع إلى حوالي 2,300 صفقة بيع منزل مكتمل من أصل حوالي 3,300 صفقة إجمالية خلال تلك الفترة. وارتفع متوسط سعر الصفقة للمنازل الجاهزة من 2.1 مليون درهم إماراتي إلى 2.5 مليون درهم إماراتي، مما يشير إلى تزايد الطلب وثقة المستثمرين في السوق الثانوية.
في غضون ذلك، شهدت مبيعات الوحدات السكنية على المخطط تراجعًا. وتُظهر بيانات كافنديش ماكسويل انخفاضًا في حجم المبيعات على المخطط بنسبة 69.9% على أساس سنوي، وانخفض بنسبة 49.5% مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2024. وإجمالًا، بلغ إجمالي مبيعات الوحدات السكنية في النصف الأول من عام 2025 حوالي 8.9 مليار درهم إماراتي عبر 3,300 صفقة، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 33% في القيمة و37% في الحجم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
لن يخفّ هذا النقص في العرض قريبًا. فقد سُلّم حوالي 2400 وحدة في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع تسليم 10400 وحدة أخرى بحلول نهاية العام، وأكثر من 11 ألف وحدة مقررة لعام 2026. ويواصل تركيز رؤية الحكومة 2030 على التنويع الاقتصادي، إلى جانب النمو السكاني المطرد، تعزيز الطلب على المساكن عالية الجودة والموجهة للعائلات، وخاصةً الجاهزة للسكن.
يُؤكد تقرير "مراجعة العقارات" الصادر عن شركة فاليوسترات للربع الثاني من عام 2025 ارتفاع الأسعار والإيجارات. فقد ارتفع مؤشر أسعار فاليوسترات بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي، و8.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 128.3 نقطة (باستخدام الربع الأول من عام 2021 كأساس 100). وارتفعت قيم الفلل بشكل حاد، حيث بلغت 2.6% على أساس ربع سنوي، و10.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 138.2 نقطة. كما ارتفعت أسعار الشقق، وإن كان ذلك بشكل طفيف، بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي، و5.9% على أساس سنوي.
لم يتأخر سوق الإيجارات عن الركب. فقد ارتفع مؤشر الإيجارات السكنية بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، و9.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 122.8 نقطة، مع ارتفاع إيجارات الشقق بنسبة 2% على أساس ربع سنوي، وبمعدل قياسي بلغ 12.5% سنويًا. في الوقت نفسه، ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 7% على أساس سنوي.
وقال مراقبو السوق إن هذه الديناميكية تجعل المنازل الجاهزة جذابة بشكل خاص: حيث يدفع المستأجرون والمشترون على حد سواء أقساطًا مقابل الإشغال الفوري والإقامة عالية الجودة في المواقع التي توفر وسائل الراحة المرغوبة والاستقرار.
إن التعليقات الصادرة عن خبراء الصناعة مثل أندرو لافر من كافنديش ماكسويل تلتقط التفاصيل الدقيقة - ربما يكون النشاط العام قد خفف، ولكن الطلب على المنتجات المكتملة لا يزال قويا للغاية، مما يدفع أسعار كل من الفيلات والشقق إلى الارتفاع ويؤكد الشهية الدائمة بين المستثمرين والمستخدمين النهائيين.
تُضيف فاليوسترات سياقًا إضافيًا: على الرغم من التعافي من تباطؤ الربع الأول، لا تزال معاملات البيع على الخارطة متأخرة عن العام الماضي بنسبة 51.8%، رغم ارتفاعها بنسبة 53.1% على أساس ربع سنوي. نمت مبيعات المنازل الجاهزة بنسبة 6.4% على أساس ربع سنوي و3% على أساس سنوي، بمتوسط حجم مبيعات يبلغ حوالي 2.4 مليون درهم.
يرى خبراء سوق العقارات أن الاتجاهات الناشئة ترسم صورةً مُلفتةً: سوقٌ يتكيف بسرعة مع اختناقات العرض، مع توجه المستخدمين النهائيين والمستثمرين نحو قطاع العقارات الجاهزة. وتحظى المنازل العائلية الأكبر حجمًا ذات التشطيبات الحديثة في المواقع المميزة باهتمامٍ متزايد، كما أن ديناميكيات الأسعار تسير في نفس الاتجاه.
أصبح سوق أبوظبي العقاري سوقًا يتميز بالمرونة والنضج: أصبحت الفلل والمنازل الجاهزة هي المفضلة في السوق، مدفوعةً بندرة مشاريع التطوير العقاري على الخارطة والطلب المتزايد من المشترين. ومع توقع ارتفاع العرض تدريجيًا في وقت لاحق من العام، مع احتمال استمراره دون الطلب، يبدو أن زخم السوق الثانوية سيستمر حتى النصف الثاني من عام 2025.