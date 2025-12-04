تراجع طفيف لأسعار الذهب في دبي

تراجعت أسعار الذهب في دبي بشكل طفيف مع افتتاح الأسواق يوم الخميس، حيث أصبح المستثمرون أكثر حذرًا قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أظهرت بيانات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أن سعر الذهب عيار 24 انخفض بمقدار 1.25 درهم للغرام ليصل إلى 505.75 درهم صباح الخميس. أما العيارات الأخرى، فقد تراجع سعر عيار 22 إلى 468.25 درهمًا، وعيار 21 إلى 449.0 درهمًا، وعيار 18 إلى 384.75 درهمًا، وعيار 14 إلى 300.25 درهمًا للغرام على التوالي.
وتداول الذهب الفوري عند 4,193.1 دولارًا للأوقية منخفضًا بنسبة 0.2 في المئة.
قالت لينه تران، المحللة في شركة xs.com، إنه على المدى المتوسط، يبقى العامل ذو التأثير الأكبر على مسار الذهب هو دورة أسعار الفائدة الأمريكية.
وأضافت:"مع إظهار البيانات الأخيرة علامات تباطؤ في النمو والاستهلاك في الولايات المتحدة، يزداد اعتقاد السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيتعين عليه البدء في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. إن تراجع عوائد السندات في نهاية نوفمبر إلى نحو 4.02 في المئة قبل أن ترتفع مجددًا إلى المستوى الحالي البالغ نحو 4.088 في المئة، خلق ظروفًا مواتية لتعزيز الذهب، إذ تقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر."
وأشارت تران إلى أنه "تاريخيًا، كل فترة من فترات تراجع أسعار الفائدة الحقيقية كانت تخلق بيئة داعمة للذهب، والسياق الحالي يعيد تكرار هذا النمط."
وأردفت:"إذا دخل الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في دورة خفض أسعار الفائدة في عام 2026، فإن النظرة الصعودية تجاه الذهب في العام المقبل ستظل قوية. وفي رأيي، ما زال لدى الذهب مجال لتسجيل مستويات قياسية جديدة تقترب من 4,500 دولار للأوقية، وهو توقع معقول في ظل بيئة تيسير نقدي يُرجح أن تتشكل العام المقبل."
من جانبه، قال أليكس كوبتسيكيفيتش، كبير محللي السوق في شركة FxPro، إن المستثمرين يتعاملون على أساس التباين في السياسات النقدية. إذ يُتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ثلاثة في المئة في عام 2026، بينما من المنتظر أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25 في المئة.
وأضاف:
"إن توقع الموت أسوأ من الموت نفسه. إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد سيُعلن عنه في أوائل عام 2026، وليس بحلول عيد الميلاد كما قال سكوت بيسنت في السابق، لا يساعد الدولار. ومع التوقعات بتولي كيفن هاسيت رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، يتزايد نطاق التوسع النقدي المتوقع، وهو ما يمثل أخبارًا سلبية للدولار الأمريكي."