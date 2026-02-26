تراجع طفيف في أسعار الذهب والفضة في دبي

تراجعت أسعار الذهب والفضة صباح الخميس في دبي وعالمياً.
تم تداول سعر الذهب عيار 24 قيراطاً عند 625.75 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق يوم الخميس، بانخفاض عن 628.25 درهماً مساء الأربعاء.
كما تم تداول الأنواع الأخرى من المعدن الأصفر – 22 قيراطاً، 21 قيراطاً، 18 قيراطاً، و 14 قيراطاً – عند 579.25 درهماً، 555.50 درهماً، 476.25 درهماً، و 371.5 درهماً للجرام على التوالي.
عالمياً، تم تداول الذهب الفوري عند 5,198.52 دولاراً للأوقية، بانخفاض 0.17 في المائة.
تم تداول الفضة عند 330.25 درهماً للأوقية، بانخفاض 1.2 في المائة.
تستمر الخلافات الجمركية العالمية والتوترات الجيوسياسية في دعم أسعار الذهب والفضة.
يوم الأربعاء، رفع بنك جي بي مورغان توقعاته طويلة الأجل لأسعار الذهب إلى 4500 دولار للأوقية وأبقى على توقعاته لنهاية عام 2026 عند 6300 دولار.
البنك متفائل بأسعار الذهب حتى عام 2026 ولا يزال يرى اتجاهاً مستمراً للتنويع الهيكلي نحو المعدن، والذي يقول إنه لا يزال لديه مجال للمزيد من الارتفاع.
من جانبه قال توني سيج، الرئيس التنفيذي لشركة Critical Metals، إن الذهب تقدم إلى حد معين يوم الأربعاء، مستعيداً جزءاً من تراجع الجلسة السابقة.
وأضاف قد يستمر الطلب المتجدد على أصول الملاذ الآمن وسط تزايد عدم اليقين التجاري والجيوسياسي في دعم السوق. دخلت تعريفة عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة فرضتها الإدارة الأمريكية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، مع مؤشرات على إمكانية رفع السعر أكثر. قد يؤدي ذلك إلى إعادة إشعال الاحتكاكات التجارية وزعزعة استقرار سلاسل التوريد العالمية، مما قد يدفع المستثمرين إلى التحوط بالمعادن الثمينة،” قال.
في الوقت نفسه، تراقب الأسواق عن كثب استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران.
“بينما أشار المسؤولون الإيرانيون إلى استعدادهم للمضي قدمًا في المفاوضات، لا يزال الطريق نحو اتفاق نهائي مليئًا بالعقبات. قد يؤدي انهيار المفاوضات إلى تدفقات نحو الأصول الآمنة مثل الذهب. في أوروبا الشرقية، تستمر الأعمال العدائية، ويضيف عدم الاستقرار في المكسيك طبقة أخرى من الهشاشة إلى المشهد العالمي،” أضاف سيج.