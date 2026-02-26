تراجع طفيف في أسعار الذهب والفضة في دبي

“بينما أشار المسؤولون الإيرانيون إلى استعدادهم للمضي قدمًا في المفاوضات، لا يزال الطريق نحو اتفاق نهائي مليئًا بالعقبات. قد يؤدي انهيار المفاوضات إلى تدفقات نحو الأصول الآمنة مثل الذهب. في أوروبا الشرقية، تستمر الأعمال العدائية، ويضيف عدم الاستقرار في المكسيك طبقة أخرى من الهشاشة إلى المشهد العالمي،” أضاف سيج.