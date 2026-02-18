تراجع الـ 2% للذهب يغري المتسوقين بدبي للعودة إلى الشراء

"يجلب يوم الأربعاء محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، والذي من المفترض أن يوفر مزيدًا من الوضوح بشأن موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يجب الإشارة إلى أن بيانات الوظائف الأمريكية لعام 2025 تم تعديلها بالخفض بمقدار 1,029,000، وهو أكبر تعديل سنوي منذ أكثر من 20 عامًا. يشير هذا إلى أن سوق العمل كان أضعف مما كان يُعتقد سابقًا، مما يعزز حجة خفض أسعار الفائدة. تتوقع الأسواق الآن ثلاثة تخفيضات هذا العام، مما قد يؤثر على الدولار،" قال فاليشا.