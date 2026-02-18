تراجع الـ 2% للذهب يغري المتسوقين بدبي للعودة إلى الشراء

ارتفعت أسعار الذهب صباح الأربعاء بعد اتجاهها نحو الانخفاض في وقت سابق، حيث رأى المستثمرون ذلك فرصة جيدة للشراء بعد تراجع المعدن الثمين بنسبة اثنين بالمائة عالميًا.
عند افتتاح الأسواق يوم الأربعاء، كان سعر الذهب عيار 24 قيراطًا يتداول عند 594.5 درهمًا للأوقية، بينما كان عيار 22 قيراطًا و21 قيراطًا و18 قيراطًا و14 قيراطًا يُباع بأسعار 550.5 درهمًا و528.0 درهمًا و452.5 درهمًا و353.0 درهمًا للجرام على التوالي.
لا يزال سعر الذهب عيار 24 قيراطًا يتداول دون سعر الافتتاح ليوم الثلاثاء البالغ 596.75 درهمًا للجرام.
عالميًا، كان الذهب الفوري يتداول عند 4,934.9 دولارًا للأوقية، مرتفعًا بنسبة تقارب واحد بالمائة. وكان قد انخفض إلى ما دون 4,900 دولار في وقت سابق، مما دفع المستثمرين للشراء مع تزايد جاذبية الأسعار. وقد تراجع المعدن الأصفر بأكثر من اثنين بالمائة يوم الثلاثاء.
على ما يبدو، يتجه المستثمرون للشراء عندما تنخفض الأسعار إلى ما دون 4,900 دولار عالميًا أو 600 درهم في دبي.
قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial، إن الأسواق تنتظر بيانات رئيسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي.
"يجلب يوم الأربعاء محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، والذي من المفترض أن يوفر مزيدًا من الوضوح بشأن موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يجب الإشارة إلى أن بيانات الوظائف الأمريكية لعام 2025 تم تعديلها بالخفض بمقدار 1,029,000، وهو أكبر تعديل سنوي منذ أكثر من 20 عامًا. يشير هذا إلى أن سوق العمل كان أضعف مما كان يُعتقد سابقًا، مما يعزز حجة خفض أسعار الفائدة. تتوقع الأسواق الآن ثلاثة تخفيضات هذا العام، مما قد يؤثر على الدولار،" قال فاليشا.
بالنظر إلى التقلبات، يبدو أن الذهب يشهد آثارًا غير مباشرة من الفضة على المدى القريب. “ومع ذلك، بالنظر إلى المستقبل، ربما تكون الفضة قد تجاوزت مرحلة البيع الأكثر قسوة، كما يشير التقلب الضمني لمدة أسبوع واحد. يبلغ التقلب الضمني لمدة أسبوع واحد 66.68، بينما يبلغ الحد الأدنى لنطاق بولينجر 57.40، مما يدعم الأساس المنطقي للارتداد قصير الأجل،” قال، مستشهدًا ببيانات بلومبرج.