"تراجع الـ 100 درهم".. الذهب يواصل نزيف المكاسب في أسواق دبي

واصل الذهب انخفاضه يوم الاثنين حيث تراجع سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بأكثر من 26 درهمًا للجرام عند افتتاح الأسواق، خاسرًا أكثر من 100 درهم للجرام من ذروته التي بلغها الأسبوع الماضي.

وفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطًا من 589.50 درهمًا للجرام الأسبوع الماضي إلى 563.25 درهمًا للجرام يوم الاثنين، بانخفاض قدره 26.25 درهمًا للجرام. وقد انخفض هذا النوع بمقدار 102.75 درهمًا للجرام منذ أن بلغ ذروته يوم الخميس، عندما وصل إلى 666 درهمًا للجرام.

ومن بين الأنواع الأخرى من المعادن الثمينة، انخفضت أسعار عيار 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا إلى 521.5 درهمًا و 500.0 درهمًا و 428.75 درهمًا و 334.25 درهمًا للجرام على التوالي.

في الشهر الماضي، تجاوزت أسعار الذهب عيار 24 قيراطًا و 22 قيراطًا 600 درهم للجرام لأول مرة في دبي.

تم تداول الذهب الفوري عند 4,651.34 دولارًا للأوقية، بانخفاض يقارب خمسة بالمائة، مع استمرار الدولار الأمريكي في الارتفاع.

مستفيدين من ارتفاع أسعار الذهب، سارع سكان ومستثمرون في الإمارات العربية المتحدة إلى بيع مقتنياتهم من الذهب والفضة مع بدء انخفاض الأسعار يوم الخميس. اعتقد المستثمرون أن المعادن الثمينة قد وصلت إلى ذروتها؛ لذلك، حاولوا التخلص من محافظهم للاستفادة القصوى من الارتفاع.