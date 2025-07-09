تراجع البيتكوين وسط توترات الرسوم الجمركية العالمية

انخفضت قيمة البيتكوين يوم الثلاثاء، مما يعكس تجدد الحذر بين المستثمرين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على 14 دولة، مما أدى إلى إضعاف معنويات المخاطرة العالمية.
وتراجعت العملة المشفرة الأكثر قيمةً في العالم، والتي لامست 110,000 دولار لفترة وجيزة الأسبوع الماضي على خلفية بيانات الوظائف الأمريكية الإيجابية، لتحوم حول 108,000 دولار وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي. ويتوقع المشاركون في السوق تداولًا متقلبًا على المدى القصير، لكن المحللين لا يزالون متفائلين إلى حد كبير بشأن مسار بيتكوين على المدى الطويل.
سيدخل قرار التعريفات الجمركية، الذي يفرض رسوماً جمركية تصل إلى 40% على الواردات من دول تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان، حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس. كما ترك ترامب الباب مفتوحًا أمام المراجعات، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي "ليس حاسمًا بنسبة 100%". وقد أضافت هذه الخطوة المفاجئة مزيدًا من عدم اليقين إلى الأسواق المالية العالمية، مما أثر على معنويات أسواق الأسهم والأصول الرقمية.
وقال فيكرام سوبوراج، الرئيس التنفيذي لشركة جيوتوس: "تزدهر العملات الرقمية بفضل الوضوح والرغبة في المخاطرة". وأضاف: "مع عودة التوترات التجارية العالمية إلى الواجهة، يتبنى المستثمرون نهج الترقب والانتظار". ويتوقع أن يختبر بيتكوين مستويات أدنى حول 104,000 دولار أمريكي على المدى القريب قبل أن يشهد انتعاشًا محتملًا. وأشار سوبوراج إلى أن "التراجع قد يُبدد الشعور السلبي ويُهيئ الظروف لارتفاع حاد بحلول أواخر يوليو".
ووفقًا لأحدث بيانات CoinMarketCap، بلغ سعر بيتكوين 108,016 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 1.04% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحجم تداول بلغ 46.36 مليار دولار أمريكي. وبلغت قيمتها السوقية 2.14 تريليون دولار أمريكي، متداولةً في نطاق ضيق بين 107,500 و109,200 دولار أمريكي.
لا يزال إيدول باتيل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار في العملات المشفرة "مودركس"، متفائلاً بشأن التوقعات متوسطة الأجل. وصرح قائلاً: "ارتفع إجمالي المراكز المفتوحة في عقود بيتكوين الآجلة بنسبة 7% خلال الثلاثين يومًا الماضية، مسجلاً أول ارتفاع مستدام منذ مايو. إذا أغلق بيتكوين فوق 110,500 دولار أمريكي، فقد نشهد اختراقًا نحو 120,000 دولار أمريكي". وحدد باتيل مستوى الدعم الجديد عند 107,100 دولار أمريكي.
وشهدت أسواق العملات المشفرة حالة من الهدوء يوم الثلاثاء، حيث سجلت العملات البديلة الرئيسية خسائر طفيفة. انخفضت عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.2% لتصل إلى 2,544 دولارًا أمريكيًا، بينما تراجعت سولانا (SOL) بنسبة 2.05%. وانخفضت كل من كاردانو (ADA) وهايبرليكويد (HYPE) بنسبة 1.66% و6.28% على التوالي. وانخفضت عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.29%، بينما استقرت عملة ريبل (XRP) بشكل كبير. واستقرت عملة تيثر المستقرة (USDT) عند 0.99 دولار أمريكي، مما يشير إلى عدم وجود عمليات بيع فورية بدافع الذعر.
يشير المحللون أيضًا إلى تطورات الاقتصاد الكلي كعاملٍ أساسي في دعم الطلب على بيتكوين. وصرح سايمون بيترز، محلل العملات المشفرة في eToro، قائلاً: "إن إقرار مشروع قانون ترامب "One Big Beautiful Bill" - المتوقع أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية - قد يعزز جاذبية بيتكوين كأداة تحوط ضد انخفاض قيمة العملة. ويراقب المستثمرون مخاطر الإنفاق المالي المفرط، والتي تميل إلى تعزيز حجة الأصول الانكماشية".
وأضاف بيترز أن انتهاء فترة تعليق التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا في 9 يوليو قد يؤدي إلى مزيد من تحركات السوق اعتمادًا على نتائج مفاوضات التجارة الجارية.
بالنظر إلى المستقبل، أصدر بنك الاستثمار العالمي ستاندرد تشارترد توقعات سعرية متفائلة، متوقعًا أن يصل سعر بيتكوين إلى 135,000 دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث، بزيادة قدرها 25% عن مستوياته الحالية. وصرح جيف كندريك، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في البنك، في مذكرة صدرت مؤخرًا: "أدى الطلب المؤسسي عبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وتخصيصات سندات الخزانة للشركات إلى زعزعة أنماط الأسعار التاريخية المرتبطة بانخفاض قيمة العملة. ويُظهر بيتكوين مرونة تتجاوز دورات السوق السابقة".
تقليديًا، شهد سعر بيتكوين انخفاضات بعد عملية النصف، بعد حوالي 18 شهرًا من الحدث. ومع ذلك، يُجادل كندريك بأن تدفقات رأس المال الجديدة من المستثمرين المؤسسيين قد أعادت صياغة الرواية، مما يزيد من احتمالية تحقيق أعلى مستوى تاريخي في عام 2025.
يترقب المستثمرون أيضًا أسبوعًا تشريعيًا حاسمًا يبدأ في 14 يوليو، ويُطلق عليه اسم "أسبوع العملات المشفرة" في مبنى الكابيتول. من المتوقع أن يناقش المشرعون الأمريكيون ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية على الأقل تتعلق بالأصول الرقمية: قانون كلاريتي، وقانون مراقبة الدولة لمكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية، وقانون جينيوس. قد تُحدث هذه القوانين المقترحة تغييرًا جذريًا في مستقبل المشهد التنظيمي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، وتؤثر على التوجهات العالمية.
قال محللون إن سوق العملات المشفرة الأوسع دخل مرحلة من التفاؤل الحذر، بفعل التطورات الجيوسياسية، والتطورات التنظيمية، والمشاركة المؤسسية. وبينما لا تزال التقلبات قصيرة الأجل مصدر قلق، فإن مزيج التحولات الاقتصادية الكلية والوضوح التشريعي قد يمهد الطريق لارتفاع أقوى وأكثر استدامة في سوق العملات المشفرة في الأشهر المقبلة، كما توقعوا.