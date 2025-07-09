تراجع البيتكوين وسط توترات الرسوم الجمركية العالمية

انخفضت قيمة البيتكوين يوم الثلاثاء، مما يعكس تجدد الحذر بين المستثمرين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على 14 دولة، مما أدى إلى إضعاف معنويات المخاطرة العالمية.

وتراجعت العملة المشفرة الأكثر قيمةً في العالم، والتي لامست 110,000 دولار لفترة وجيزة الأسبوع الماضي على خلفية بيانات الوظائف الأمريكية الإيجابية، لتحوم حول 108,000 دولار وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي. ويتوقع المشاركون في السوق تداولًا متقلبًا على المدى القصير، لكن المحللين لا يزالون متفائلين إلى حد كبير بشأن مسار بيتكوين على المدى الطويل.

سيدخل قرار التعريفات الجمركية، الذي يفرض رسوماً جمركية تصل إلى 40% على الواردات من دول تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان، حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس. كما ترك ترامب الباب مفتوحًا أمام المراجعات، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي "ليس حاسمًا بنسبة 100%". وقد أضافت هذه الخطوة المفاجئة مزيدًا من عدم اليقين إلى الأسواق المالية العالمية، مما أثر على معنويات أسواق الأسهم والأصول الرقمية.