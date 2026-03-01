تراجع الأسهم السعودية وتعليق التداول في الكويت

وأضافت جول: "ما يميز الأسواق الخليجية في هذا السياق هو قوة الميزانيات الحكومية، وارتفاع إيرادات النفط، والسياسات المالية المرنة، وكلها عوامل تساعد في تقليل احتمالية تحول صدمة جيوسياسية إلى أزمة مالية أوسع. علاوة على ذلك، يمكن لبعض القطاعات – وأبرزها قطاع الطاقة – أن تعمل كقوة استقرار إذا ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة".