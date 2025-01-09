تراجع أسعار الذهب يعزز ثقة المستهلكين في الاستثمار بالمجوهرات

لقد قاد المستهلكون الصينيون باستمرار الطلب العالمي على الذهب، حيث بلغ استهلاكهم من المجوهرات والسبائك والعملات المعدنية 630 طناً في عام 2023 - بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام السابق. ومن المرجح أن يعزز اكتشاف الذهب الأخير في هونان مكانة الصين كأكبر مستهلك ومنتج للذهب في العالم. ومع ذلك، فإن زيادة العرض المحلي قد تعمل على استقرار الأسواق المحلية وتعديل أسعار الذهب العالمية مؤقتاً، مما يمثل فرصة محتملة للمشترين الدوليين. ويشير المحللون إلى أن الهند، أحد أكبر مستوردي الذهب، قد تستفيد من أي استقرار قصير الأجل في أسعار الذهب. وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، قد يوفر هذا الاكتشاف فرصة قصيرة لشراء الذهب بأسعار أكثر ملاءمة قبل الزيادات المستقبلية المتوقعة.