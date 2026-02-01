تراجع أسعار الذهب والفضة في الإمارات لجني الأرباح

في دبي، وصل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 666 درهمًا للجرام يوم الخميس قبل أن ينخفض بمقدار 76.5 درهمًا إلى 589.5 درهمًا للجرام خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما انخفضت الأنواع الأخرى من مستوياتها القياسية، حيث بيع الذهب عيار 22 قيراطًا و21 قيراطًا و18 قيراطًا و14 قيراطًا بأسعار 545.75 درهمًا و523.25 درهمًا و448.5 درهمًا و349.75 درهمًا للجرام على التوالي.