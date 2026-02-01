تراجع أسعار الذهب والفضة في الإمارات لجني الأرباح

كان البيع المذعور الأخير للذهب والفضة من قبل المقيمين والمستثمرين في الإمارات مدفوعًا بجني الأرباح القائم على الخوف بدلاً من البيع الاضطراري الناجم عن تقلبات الأسعار على المدى القصير، وفقًا لتجار المجوهرات ومحللي السوق.
يعتقدون أن المعادن الثمينة لا تزال تحتفظ بجاذبيتها القوية كاستثمارات آمنة، على الرغم من التصحيحات الحادة في الأسعار.
بعد انخفاض أسعار الذهب بنحو خمسة بالمائة مساء الخميس — عقب ارتفاعها إلى مستوى قياسي تجاوز 5500 دولار للأوقية عالميًا و666 درهمًا للجرام في دبي — شوهدت طوابير طويلة من البائعين في سوق دبي للذهب يومي الخميس والجمعة.
في دبي، وصل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 666 درهمًا للجرام يوم الخميس قبل أن ينخفض بمقدار 76.5 درهمًا إلى 589.5 درهمًا للجرام خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما انخفضت الأنواع الأخرى من مستوياتها القياسية، حيث بيع الذهب عيار 22 قيراطًا و21 قيراطًا و18 قيراطًا و14 قيراطًا بأسعار 545.75 درهمًا و523.25 درهمًا و448.5 درهمًا و349.75 درهمًا للجرام على التوالي.
انخفض سعر الذهب الفوري إلى 4893.2 دولارًا للأوقية، بانخفاض 8.14 بالمائة عن ذروته. وعزا المحللون الانخفاض إلى تعزيز الدولار الأمريكي بعد تعيين كيفن وارش رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
قال أديتيا سينغ، رئيس قسم أعمال المجوهرات الدولية في شركة تايتان، إن عمليات البيع تعكس تقلبات الأسعار على المدى القصير وجني الأرباح بعد المستويات القياسية، متأثرة بإشارات أسعار الفائدة العالمية.
“في دبي، تسرع سيولة الذهب ردود الفعل المدفوعة بالمشاعر. هذه التصحيحات طبيعية ولا تغير الأهمية الثقافية والعاطفية والقيمة طويلة الأجل للذهب بالنسبة للمستهلكين،” قال.
وفقًا لأنييل دهاناك، المدير العام لشركة كنز للمجوهرات، فإن البيع المذعور الذي شهدته دبي كان مدفوعًا إلى حد كبير بجني الأرباح القائم على الخوف بدلاً من أي ضعف أساسي في الذهب أو الفضة.
“لقد وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية في فترة قصيرة، وعندما تبع ذلك تصحيح حاد، سارع العديد من مستثمري التجزئة إلى البيع، خوفًا من أن تنخفض الأسعار أكثر،” قال.
أضاف دهناك أن مستثمري التجزئة في دبي يميلون إلى الاستجابة بسرعة لتحركات الأسعار لأن الذهب أصل عالي السيولة.
“أضافت المؤشرات العالمية مثل تقلبات العملات وعوائد السندات والمضاربات قصيرة الأجل في السوق إلى التوتر، مما أدى إلى طوابير طويلة في جميع أنحاء سوق الذهب. ومع ذلك، كان هذا بيعًا بدافع الذعر، وليس بيعًا بدافع الضيق. تظل أساسيات الذهب على المدى الطويل قوية، مدعومة بالغموض الجيوسياسي ودوره كأصل ملاذ آمن. تاريخيًا، تكون هذه التصحيحات بعد الارتفاعات الحادة مؤقتة، وعادة ما يكون المستثمرون الصبورون في وضع أفضل من أولئك الذين يتفاعلون عاطفيًا،” قال.
قال تشيراج فورا، المدير الإداري لشركة بافله للمجوهرات، إن البيع بعد الذروة في الذهب والفضة كان حالة نموذجية لجني الأرباح على المدى القصير، وقد تضخم بفعل آليات السوق بدلاً من أي تآكل في الأساسيات.
“بعد أن لامست الأسعار مستويات قياسية، أصبح السوق حساسًا للغاية للمحفزات العالمية، وحتى التصحيحات الهامشية دفعت المشاركين ذوي الأفق القصير والمستفيدين من الرافعة المالية إلى الخروج. سوق السبائك في دبي يتماشى بشكل وثيق مع اكتشاف الأسعار الدولية. أدت التحركات في الدولار الأمريكي وعوائد السندات وتوقعات أسعار الفائدة المتطورة إلى تصفية حسابات خوارزمية ومضاربة، والتي تسربت لاحقًا إلى السوق المادية،” قال.
شدد فورا على أن عملية البيع لا ينبغي تفسيرها على أنها فقدان للثقة في الذهب.
“يظل تراكم البنوك المركزية، والتحوط من المخاطر الجيوسياسية، وطلب تنويع المحافظ الاستثمارية قويًا هيكليًا. تعد هذه المراحل التصحيحية جزءًا من إعادة معايرة السوق الصحية وتساعد عادةً في استعادة التوازن بعد فترات التراكم المفرط للمضاربة،” أضاف.
قالت رانيا غول، كبيرة محللي السوق في xs.com مينا، إن التقلبات المفاجئة في أسواق الذهب والفضة أدت إلى عمليات بيع بدافع الذعر، والتي كانت واضحة للعيان في الطوابير الطويلة في سوق الذهب بدبي.
“لم يقتصر هذا السلوك على السوق المحلية بل انتشر عالميًا، مما أثار تساؤلات جوهرية حول دوافع المستثمرين وما إذا كانت هذه الخطوة تمثل تصحيحًا صحيًا أم بداية لضغط بيع أوسع،” قالت.
وأضافت غول أن السلوك الملاحظ في أسواق دبي والعالم يعكس إعادة تسعير سريعة للمخاطر بدلاً من تحول جوهري في الاتجاه الأساسي.
“يعكس البيع بدافع الذعر الذي شهدته دبي تقاربًا طبيعيًا للعوامل النفسية والفنية والأساسية قصيرة الأجل بعد المستويات القياسية،” قالت.
“السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تخفيف تدريجي للذعر خلال الأسبوع القادم، مع بقاء الذهب والفضة في مرحلة إعادة تسعير صحية. قد يرى المستثمرون على المدى الطويل هذه التحركات كفرص لإعادة التموضع والتراكم، بينما من المرجح أن يظل المتداولون على المدى القصير عرضة لتقلبات متزايدة حتى تتضح الصورة الفنية.”
عبدالعزيز البغدادي، مدير أبحاث السوق واستراتيجية التكنولوجيا المالية في FXEM، قال إن رد فعل السوق جاء بعد الإعلان عن ترشيح كيفن وارش’ لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم، مما أدى إلى إعادة تسعير سريعة نحو دولار أقوى وتوقعات أكثر حذرًا للسياسة النقدية.
“بعد الأداء القوي للسوق، أصبح التصحيح محتملاً بشكل متزايد. وقد أدى الاتجاه الهبوطي اللاحق إلى الضغط على السوق وأسفر عن بيع إجباري. وبمجرد كسر مستويات الدعم الرئيسية، شهد السوق سلسلة من أوامر وقف الخسارة وطلبات الهامش. في دبي، تفاعل مستثمرو التجزئة مع الانهيار العالمي، مما أثار بشكل طبيعي الخوف النفسي وجني الأرباح في السوق المادية،” قال