تراجع أسعار الذهب في دبي يمنح المتسوقين "متنفساً" ذهبياً

انخفضت أسعار الذهب بشكل أكبر لليوم الثاني على التوالي عند افتتاح الأسواق هذا الأسبوع يوم الثلاثاء، وذلك بسبب تعزيز الدولار الأمريكي وضعف التداول في جميع أنحاء آسيا.
وأظهرت بيانات من مجموعة دبي للمجوهرات انخفاض سعر الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 596.75 درهماً للجرام صباح الثلاثاء، بعد أن كان 602.0 درهماً للجرام عند إغلاق السوق يوم الاثنين.
وبالمثل، أصبحت أسعار الذهب عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً أرخص للمتسوقين في الإمارات، حيث بيعت بأسعار 552.5 درهماً و529.75 درهماً و454.25 درهماً و354.25 درهماً للجرام على التوالي.
انخفضت أسعار الذهب بنحو 14 درهماً للجرام في الأيام الستة الماضية، مما يوفر متنفساً للمتسوقين في الإمارات الذين يخططون للمشتريات لحفلات الزفاف والمناسبات الأخرى.
تصحيح الأسعار يعيد إحياء الاهتمام بين متسوقي المجوهرات الذهبية في الإمارات، وخاصة في دبي. كما يرى العديد من المستثمرين هذا الانخفاض فرصة للشراء، مضيفين الذهب المادي والرقمي إلى محافظهم.
تم تداول الذهب الفوري عند 4,941.18 دولار للأوقية، بانخفاض واحد بالمائة في الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات يوم الثلاثاء.
قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial، إنه من الناحية الأساسية، قدمت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة راحة محدودة.
“ساعدت الطاقة في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف بسبب مكونات الإسكان الأكثر ليونة. ومع ذلك، كانت التفاصيل الأساسية أقل راحة. ارتفع تضخم السلع الأساسية، مما يشير إلى أن تأثيرات التعريفات الجمركية قد تكون بدأت بالظهور، بينما ارتفعت خدمات غير الإسكان بسبب إعادة التسعير الموسمية. أعادت الأسواق تسعير توقعات أسعار الفائدة وفقاً لذلك. تشير عقود الفائدة الفيدرالية الآجلة الآن إلى تخفيضات تبلغ حوالي 62.1 نقطة أساس بحلول نهاية العام، أو حوالي حركتين ونصف نقطة ربعية. عاد خفض يونيو إلى الواجهة، مع احتمال تمديد التيسير إلى النصف الثاني، مما يدعم المعدن الأصفر،” قال فاليشا.
بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالطبيعة المتقلبة الأخيرة، قال إنه يجب ملاحظة أنه في أوقات الضغط الشديد في سوق الأسهم، ينخفض المعدن الثمين أحياناً مع الأسهم لأنه، كأصل سائل، يمكن التخلص منه لجمع الأموال لتغطية الخسائر في أماكن أخرى.