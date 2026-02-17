تراجع أسعار الذهب في دبي يمنح المتسوقين "متنفساً" ذهبياً

“ساعدت الطاقة في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف بسبب مكونات الإسكان الأكثر ليونة. ومع ذلك، كانت التفاصيل الأساسية أقل راحة. ارتفع تضخم السلع الأساسية، مما يشير إلى أن تأثيرات التعريفات الجمركية قد تكون بدأت بالظهور، بينما ارتفعت خدمات غير الإسكان بسبب إعادة التسعير الموسمية. أعادت الأسواق تسعير توقعات أسعار الفائدة وفقاً لذلك. تشير عقود الفائدة الفيدرالية الآجلة الآن إلى تخفيضات تبلغ حوالي 62.1 نقطة أساس بحلول نهاية العام، أو حوالي حركتين ونصف نقطة ربعية. عاد خفض يونيو إلى الواجهة، مع احتمال تمديد التيسير إلى النصف الثاني، مما يدعم المعدن الأصفر،” قال فاليشا.