تراجع أسعار الذهب في دبي وقفزة قياسية للنفط وسط توترات جيوسياسية

انخفضت أسعار الذهب في دبي بمقدار 3.5 درهم للجرام يوم الخميس، بعد يوم واحد من قرار المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة’s بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 3.65 بالمائة.
وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 584.5 درهم صباح الخميس، متراجعاً من 588 درهماً عند إغلاق الأسواق في اليوم السابق، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة دبي للمجوهرات.
كما جرى تداول عيارات 22 و21 و18 و14 قيراطاً بأسعار أقل قليلاً، حيث بلغت 541 درهماً، و519 درهماً، و444.75 درهماً، و347 درهماً للجرام على التوالي.
وفي الأسواق العالمية، جرى تداول الذهب الفوري بسعر 17,771 درهماً للأونصة، بينما شهدت الفضة تراجعاً أكثر حدة لتصل إلى 275.24 درهماً، نظراً لحساسيتها العالية للنمو الاقتصادي والطلب الصناعي، بحسب ما ذكره "أولي هانسن"، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك".
وأوضح هانسن قائلاً: "أدت تكاليف الطاقة المرتفعة إلى رفع توقعات التضخم ودفعت الأسواق نحو توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما دعم العوائد الحقيقية وقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة في المدى القريب. وفي الوقت نفسه، تعززت قوة الدولار الأمريكي بفضل تدفقات الملاذ الآمن وديناميكيات الطاقة، مما أدى إلى تحييد المكاسب التي حققها الذهب نتيجة التوترات الجيوسياسية".
وكان المصرف المركزي لدولة الإمارات قد قرر يوم الأربعاء الإبقاء على سعر الأساس عند 3.65 في المئة، وهو قرار جاء في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
من جهة أخرى، سجلت أسعار النفط مستوى قياسياً يوم الأربعاء حيث بلغت 112 دولاراً (411 درهماً) للبرميل في ظل استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. وتأتي هذه القفزة الأخيرة في أسعار النفط بعد استهداف إيران للعديد من منشآت الغاز في الخليج، واستمرار تهديدها بمهاجمة المزيد منها بعد أن ضربت إسرائيل حقل "بارس الجنوبي" في إيران، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.
وأشار هانسن، من "ساكسو بنك"، إلى أن الكسر الفني لما دون المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً بالقرب من 4,978 دولاراً (18,281 درهماً) وما دون 5,000 دولار (18,362 درهماً) أدى إلى موجة بيع مدفوعة بالزخم وجني الأرباح من مراكز الشراء المزدحمة، مما شكل ضغطاً إضافياً على الأسعار.