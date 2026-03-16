تراجع أسعار الذهب في دبي وعالمياً مع تلاشي آمال خفض الفائدة

وقال أول هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك": "المشهد الحالي للسوق يهيمن عليه واحد من أهم الاضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية منذ عقود. إن انقطاع إمدادات النفط الخام والغاز والوقود المكرر من الخليج العربي أدى إلى مكاسب حادة في العديد من السلع — من النفط والغاز الطبيعي إلى الديزل والغاز الطبيعي المسال والأسمدة. مثل هذه التحركات تزيد من خطر حدوث صدمة تضخمية متجددة بينما تهدد في الوقت نفسه النمو العالمي، مما يخلق المكونات الكلاسيكية لبيئة من الركود التضخمي".