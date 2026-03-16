تراجع أسعار الذهب في دبي وعالمياً مع تلاشي آمال خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب صباح يوم الاثنين في دبي وعالمياً، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تقليص الآمال في خفض أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات "مجموعة دبي للمجوهرات" تداول سعر الذهب من عيار 24 قيراطاً عند 604.25 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق في أول يوم تداول من الأسبوع، بانخفاض قدره نصف درهم للجرام الواحد.
كما انخفضت الأنواع الأخرى من المعدن الأصفر؛ حيث جرى تداول عيار 22 قيراطاً بسعر 559.50 درهماً، وعيار 21 قيراطاً بسعر 536.50 درهماً، وعيار 18 قيراطاً بسعر 459.75 درهماً، وعيار 14 قيراطاً بسعر 358.75 درهماً للجرام.
وعالمياً، جرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 5,009 دولاراً للأونصة، بانخفاض قدره 0.21%. كما اتجهت الفضة نحو الانخفاض، حيث جرى تداولها عند 80.37 دولاراً للأونصة، بتراجع نسبته 0.26%.
وقد عانى الذهب نوعاً ما في الأسابيع الأخيرة، حتى مع تزايد المخاوف في منطقة الشرق الأوسط وتزايد ضبابية الآفاق الاقتصادية العالمية. واستمر المعدن النفيس في الثبات بشكل مريح فوق مستوى 5,000 دولار، ومع ذلك، فإن غياب طلب أقوى في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أثار تساؤلات لدى المستثمرين.
وقال أول هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك": "المشهد الحالي للسوق يهيمن عليه واحد من أهم الاضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية منذ عقود. إن انقطاع إمدادات النفط الخام والغاز والوقود المكرر من الخليج العربي أدى إلى مكاسب حادة في العديد من السلع — من النفط والغاز الطبيعي إلى الديزل والغاز الطبيعي المسال والأسمدة. مثل هذه التحركات تزيد من خطر حدوث صدمة تضخمية متجددة بينما تهدد في الوقت نفسه النمو العالمي، مما يخلق المكونات الكلاسيكية لبيئة من الركود التضخمي".
وفي هذا السياق، قد يبدو رد فعل الذهب الصامت غير منطقي.
وأضاف هانسن: "ومع ذلك، فإن التفسير يكمن جزئياً في دور المعدن كواحد من أكثر الأسواق سيولة في مجمع السلع. خلال فترات اليقين المرتفع، غالباً ما يسعى المستثمرون إلى توفير السيولة، وغالباً ما يصبح الذهب مصدراً للأموال لتلبية طلبات تغطية الهامش أو إعادة توازن المحافظ الاستثمارية. وقد ساهمت هذه الديناميكية في التحرك الجانبي الأخير للأسعار".
“ومع ذلك، يكمن التفسير جزئياً في دور المعدن’ كواحد من أكثر الأسواق سيولة في مجمع السلع. خلال فترات عدم اليقين المتزايد، يسعى المستثمرون غالباً إلى زيادة السيولة، ويصبح الذهب في كثير من الأحيان مصدراً للأموال لتلبية طلبات الهامش أو إعادة توازن المحافظ. وقد ساهم هذا الديناميكية في حركة الأسعار الجانبية الأخيرة،” أضاف.
وفي الوقت نفسه، عدلت سوق أسعار الفائدة قصيرة الأجل توقعاتها، حيث استبعدت فعلياً احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2026.
وتابع هانسن قائلاً: "بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي، خلق هذا التحول ضغوطاً إضافية معاكسة للذهب في المدى القريب. فالعوائد الحقيقية المرتفعة تميل إلى تقليل الجاذبية النسبية للأصول التي لا تدر عائداً، خاصة عندما تفسر الأسواق ارتفاع أسعار السلع الأساسية على أنها مخاطر تضخمية قد تدفع نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً".