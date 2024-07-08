تراجع أسعار الذهب في دبي بعد مكاسب الأسبوع الماضي
انخفضت أسعار الذهب في دبي في التعاملات الأولى في أول يوم تداول من الأسبوع بعد مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي.
وفي دولة الإمارات ، تم تداول الذهب عيار 24 قيراطاً بسعر 288.75 درهماً للجرام في الساعة 9 صباحاً، بسعر منخفض عن 289.25 درهماً عند إغلاق الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع. ومن بين الأنواع الأخرى، تم فتح السوق بعيارات 22 و21 و18 قيراطاً بسعر منخفض عند 267.25 درهماً و258.75 درهماً و221.75 درهماً للجرام على التوالي.
وارتفع سعر المعدن الأصفر بنحو 4 دراهم للجرام في آخر يومي تداول من الأسبوع الماضي. على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب في الصباح الباكر، حيث تم تداوله بسعر 2384.69 دولاراً للأونصة.
وقال "كريس ويستون"، رئيس الأبحاث في "بيبرستون": "لقد شهدنا بعض عمليات تداول الذهب في آسيا في بداية اليوم، ولكن بعد ارتفاع الأسعار القوي بنسبة 2.8 % الأسبوع الماضي، كان المضاربون على صعود الذهب بحاجة إلى متابعة عمليات البيع بالدولار الأمريكي لرفع السعر إلى 2400 دولار".
وأضاف: "تشير العوامل الدافعة إلى أنّ التراجعات في الأسعار خلال اليوم يجب أن تقتصر على 2365 دولاراً، ولكن مع إفادة جاي باول أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء ومع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة يوم الخميس، فعلى تجار الذهب التعامل مع بعض مخاطر الأحداث الكبيرة هذا الأسبوع".
كان الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب هو عمليات الشراء التي شوهدت في سوق السندات الأمريكية، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين بمقدار 15 نقطة أساسية خلال الأسبوع إلى 4.60 في المائة، وتجاوزت النطاق الذي كانت تحافظ عليه والذي كان يتراوح بين 4.85 في المائة إلى 4.65 في المائة منذ منتصف يونيو.
وأضاف ويستون: "يمكننا إضافة فكرة أنّ الذهب قد يبدأ في الحصول على المزيد من الاهتمام، إذا رأينا أدلة على أن الجمهوريين يمكن أن يفاجئوا التوقعات الحالية ويسيطروا على مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه أن يمنحهم القدرة على تمديد قانون خفض الضرائب والتوظيف لعام 2017 في عام 2025، والتي، إلى جانب إجراءات أخرى، يمكن أن تؤدي إلى زيادة العجز المالي الأمريكي بما يزيد عن 1.5 تريليون دولار - مرة أخرى، هو عامل قد يستغرق بعض الوقت لتطبيقه. كما أنّ خفض فريبورت ماكموران لتوجيهات إنتاج الذهب كان عاملاً إيجابياً في سوق ضيقة بالفعل."