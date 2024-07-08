تراجع أسعار الذهب في دبي بعد مكاسب الأسبوع الماضي

وأضاف ويستون: "يمكننا إضافة فكرة أنّ الذهب قد يبدأ في الحصول على المزيد من الاهتمام، إذا رأينا أدلة على أن الجمهوريين يمكن أن يفاجئوا التوقعات الحالية ويسيطروا على مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه أن يمنحهم القدرة على تمديد قانون خفض الضرائب والتوظيف لعام 2017 في عام 2025، والتي، إلى جانب إجراءات أخرى، يمكن أن تؤدي إلى زيادة العجز المالي الأمريكي بما يزيد عن 1.5 تريليون دولار - مرة أخرى، هو عامل قد يستغرق بعض الوقت لتطبيقه. كما أنّ خفض فريبورت ماكموران لتوجيهات إنتاج الذهب كان عاملاً إيجابياً في سوق ضيقة بالفعل."