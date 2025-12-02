تراجع أسعار الذهب في دبي بعد ذروة الأسابيع الستة

وأضافت غولي: "تتوقع الأسواق حاليًا، باحتمالية 87 بالمائة، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. هذه التوقعات ليست استثنائية؛ بل إنها تعكس اتساقًا بين المؤشرات الاقتصادية واتجاه السياسة. وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تباطؤ واضح، والتضخم يسير في مسار هبوطي، وتجعل التوترات السياسية داخل الإدارة الأمريكية من الصعب الحفاظ على موقف متشدد بشكل صارم".