تراجع أسعار الذهب في دبي بعد ذروة الأسابيع الستة

انخفضت أسعار الذهب في دبي 3.5 درهم للجرام صباح يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ستة أسابيع يوم الاثنين.
أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن أسعار الذهب عيار 24 قيراطًا في الإمارات يتم تداولها عند 508.25 درهم للجرام، بانخفاض من 511.75 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين.
ومن بين العيارات الأخرى للمعدن الثمين، انخفضت أسعار الذهب عيار 22 قيراطًا وعيار 21 قيراطًا وعيار 18 قيراطًا إلى 470.75 درهم و 451.25 درهم و 386.75 درهم للجرام على التوالي. وانخفض سعر الذهب عيار 14 قيراطًا الذي تم طرحه حديثًا بمقدار درهمين ليصل إلى 301.75 درهم للجرام يوم الثلاثاء.
عالميًا، تم تداول الذهب الفوري عند 4,225.35 دولار للأونصة، منخفضًا بنسبة 0.38 في المائة.
قالت رانيا غولي، كبيرة محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في xs.com، إن سعر الذهب البالغ 4,250 دولار يشير إلى إعادة تموضع استراتيجية من قبل المستثمرين تحسباً لمرحلة نقدية أكثر مرونة في الأسابيع المقبلة.
وأشارت إلى أن الضعف الواسع النطاق في الدولار الأمريكي يوفر ركيزة دعم رئيسية لهذا الارتفاع، مما يشكل محركًا فنيًا وأساسيًا لا يمكن تجاهله في تفسير استقرار الذهب فوق مستويات حساسة.
وأضافت غولي: "تتوقع الأسواق حاليًا، باحتمالية 87 بالمائة، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. هذه التوقعات ليست استثنائية؛ بل إنها تعكس اتساقًا بين المؤشرات الاقتصادية واتجاه السياسة. وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تباطؤ واضح، والتضخم يسير في مسار هبوطي، وتجعل التوترات السياسية داخل الإدارة الأمريكية من الصعب الحفاظ على موقف متشدد بشكل صارم".
وأضافت: "لذلك، فإن الضعف الحالي للدولار ليس مؤقتًا، بل يعكس تحولًا أعمق في توقعات السياسة".