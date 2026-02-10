تراجع أسعار الذهب في دبي بعد تحقيق مكاسب جيدة

تراجعت أسعار الذهب في دبي يوم الثلاثاء بعد أن قفزت بنحو 7 دراهم للجرام يوم الاثنين.
في الساعة 9 صباحًا بتوقيت الإمارات يوم الثلاثاء، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطًا 606.5 درهمًا للجرام، بانخفاض عن 610.5 درهمًا عند إغلاق السوق يوم الاثنين.
وبالمثل، تراجعت الأنواع الأخرى من المعدن الأصفر حيث بيعت عيارات 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا بأسعار 561.5 درهمًا و 538.5 درهمًا و 461.5 درهمًا و 360.0 درهمًا للجرام على التوالي.
تم تداول الذهب عند 5,028.68 دولارًا للأوقية، بانخفاض 0.5 في المائة حيث توخى المستثمرون الحذر قبل صدور بيانات الوظائف والتضخم الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
واصل الذهب ارتفاعه يوم الاثنين، ليقترب من أعلى مستوى له الأسبوع الماضي. استقرت مستويات أسعار المعدن إلى حد ما بعد تصحيح كبير، لكن السوق قد يظل عرضة للتقلبات.
“يظل الدعم الهيكلي للمعدن قويًا. يستمر طلب البنوك المركزية في لعب دور حاسم، حيث قام البنك المركزي الصيني بتمديد مشترياته من الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي في يناير. هذا التراكم المستمر، إلى جانب التدفقات الثابتة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، يرسم سيناريو صعوديًا على المدى المتوسط إلى الطويل للمعدن الثمين،” قال عبد العزيز البغدادي، مدير أبحاث السوق واستراتيجية التكنولوجيا المالية في FXEM.
وأضاف أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال توفر طبقة إضافية من الدعم. “لا تزال التوترات بين روسيا وأوكرانيا مرتفعة على الرغم من الجهود الدبلوماسية المستمرة، مما يحافظ على مستوى أساسي من المخاطر. ومع ذلك، في الشرق الأوسط، ظهر بعض الارتياح على المدى القريب بعد المحادثات الأمريكية الإيرانية، مما خفف المخاوف الفورية من التصعيد العسكري،” أضاف البغدادي.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن الانتصار الحاسم لرئيسة الوزراء سانا تاتشيكا في اليابان عزز التوقعات بسياسة مالية أكثر مرونة، مما قد يعزز الطلب على الذهب بمرور الوقت.