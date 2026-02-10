تراجع أسعار الذهب في دبي بعد تحقيق مكاسب جيدة

وبالمثل، تراجعت الأنواع الأخرى من المعدن الأصفر حيث بيعت عيارات 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا بأسعار 561.5 درهمًا و 538.5 درهمًا و 461.5 درهمًا و 360.0 درهمًا للجرام على التوالي.