تراجع أسعار الذهب في دبي اليوم

تراجعت أسعار الذهب في دبي عند افتتاح الأسواق اليوم الثلاثاء، وفي الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض سعر المعدن الأصفر عيار 24 قيراطاً بمقدار نصف درهم للجرام ليصل إلى 289.0 درهماً يوم الثلاثاء مقارنة بالليلة الماضية عندما تم الإغلاق عند 289.5 درهماً للجرام. ومن بين المتغيرات الأخرى، افتتحت عيارات 22 و 21 و 18 قيراطاً بسعر 267.5 درهماً و 259.0 درهماً و 222.0 درهماً للجرام على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.24 في المائة إلى 2386.86 دولاراً للأوقية في الساعة 9.05 صباحاً.