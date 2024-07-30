تراجع أسعار الذهب في دبي اليوم
تراجعت أسعار الذهب في دبي عند افتتاح الأسواق اليوم الثلاثاء، وفي الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض سعر المعدن الأصفر عيار 24 قيراطاً بمقدار نصف درهم للجرام ليصل إلى 289.0 درهماً يوم الثلاثاء مقارنة بالليلة الماضية عندما تم الإغلاق عند 289.5 درهماً للجرام. ومن بين المتغيرات الأخرى، افتتحت عيارات 22 و 21 و 18 قيراطاً بسعر 267.5 درهماً و 259.0 درهماً و 222.0 درهماً للجرام على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.24 في المائة إلى 2386.86 دولاراً للأوقية في الساعة 9.05 صباحاً.
وقالت "رانيا جول"، محللة السوق في XS.com، إن أسعار الذهب تأثرت بقوة الدولار الأمريكي بعد أن واجهت مقاومة حول 2400 دولار يوم الاثنين.
وأضافت: "إن التقارير الإخبارية التي تشير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد يمتد إلى لبنان زايدت من مخاوف المستثمرين، مما وفر ميزة تنافسية للدولار الأمريكي كملاذ آمن، وإن المخاطر الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع، لا سيما اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تبين بيانات فرص العمل في الولايات المتحدة لشهر يونيو ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمر لشهر يوليو - الذي من المقرر صدوره يوم الثلاثاء - انخفاضاً معتدلاً، مما يزيد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر".
وتابعت جول: "من وجهة نظري، فإن المخاوف الجيوسياسية المتزايدة، مع تفكير إسرائيل في مهاجمة لبنان، تدعم الدولار الأمريكي كملاذ آمن، وتضغط على أسعار الذهب وتضعف الزخم على المدى القريب والمتوسط".
ومع ذلك، فإنها تعتقد أنه مع وجود احتمال بنسبة 95 في المائة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأربعاء واحتمال بنسبة 100 في المائة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، فإن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات في الشرق الأوسط تدعم أيضاً أسعار الذهب كملاذ آمن، مما قد يتسبب في بعض التقلبات في الأسعار.