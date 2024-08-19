تراجع أسعار الذهب في الإمارات بعد تسجيلها رقماً قياسياً

وتنص أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني على أن الذهب تجاوز مستوى 2500 دولار للأوقية لأول مرة يوم الجمعة، لكن تراجع سعر هذا المعدن النفيس مرة أخرى إلى ما دون هذا المستوى في تداولات صباح هذا اليوم. ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة بنحو 21% منذ بداية العام.