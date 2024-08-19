تراجع أسعار الذهب في الإمارات بعد تسجيلها رقماً قياسياً
تراجعت أسعار الذهب في الإمارات بمقدار درهم واحد لكل جرام في أول أيام التداول من الأسبوع بعد وصولها إلى مستوى قياسي جديد خلال عطلة نهاية الأسبوع، متجاوزةً 300 درهم للجرام.
كان سعر الذهب عيار 24 قيراطاً يتداول في الإمارات عند 302.75 درهم للجرام صباح يوم الاثنين، بانخفاض درهم واحد عن إغلاق الأسبوع الماضي. وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى قياسي له في البلاد يوم السبت عندما بلغت الأسعار 303.75 درهم للجرام.
أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد كان سعر عيار 22 قيراطاً 280.25 درهماً، وعيار 21 قيراطاً 271.5 درهم، وعيار 18 قيراطاً 232.75 درهماً للجرام.
عالمياً، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية بسعر 2500.99 دولاراً للأوقية، بانخفاض 0.2% في تمام الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
ويعود ارتفاع أسعار الذهب بشكل رئيسي إلى توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في سبتمبر والاضطرابات الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
وقال "راي جيا"، رئيس قسم الأبحاث الخاصة بالصين لدى مجلس الذهب العالمي، إن سعر الذهب قد ارتفع بفضل التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر، مما أدى إلى ضعف عائدات سندات الخزانة الأميركية والدولار، وزيادة الطلب على الملاذ الآمن من عدة جهات.
وتنص أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني على أن الذهب تجاوز مستوى 2500 دولار للأوقية لأول مرة يوم الجمعة، لكن تراجع سعر هذا المعدن النفيس مرة أخرى إلى ما دون هذا المستوى في تداولات صباح هذا اليوم. ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة بنحو 21% منذ بداية العام.