تراجع أسعار الذهب تأثراً بالرسوم الجمركية الأمريكية على السبائك

شهدت أسواق الذهب العالمية حالة من الاضطراب بعد صدور حكم مفاجئ من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية يشير إلى أن سبائك الذهب المستوردة ستخضع للتعريفات الجمركية، وهو ما أثار دهشة المتداولين الذين افترضوا أن المعدن سيكون معفياً.
وأثارت هذه الخطوة ارتفاعا حادا في العقود الآجلة في نيويورك، والتي وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع قبل أن تتراجع بشكل حاد عندما أشارت إدارة ترامب إلى أنها ستصدر أمرا تنفيذيا لتوضيح ما وصفته بـ "المعلومات المضللة" حول التعريفات الجمركية.
أبرزت هذه الحادثة هشاشة تجارة الذهب العالمية أمام التحولات السياسية المفاجئة. فالذهب، الذي يُعامل عادةً كأداة مالية لا سلعة مادية، يُشكل أساس شبكة واسعة من بورصات العقود الآجلة، وأسواق التداول المباشر، وأنظمة التسليم المادية، التي تربط مراكز رئيسية مثل لندن، ونيويورك، وزيوريخ، ومومباي، ودبي، وهونغ كونغ.
يتم تخزين ما يزيد عن 1.1 تريليون دولار من سبائك الذهب في خزائن في نيويورك ولندن وحدهما، ويتم تخزين الجزء الأكبر منها لدى تجار كبار مثل جي بي مورجان وإتش إس بي سي.
وقد أثار القرار الواضح، الذي تم الكشف عنه في رسالة خاصة إلى مصفاة سويسرية في 31 يوليو ونشر على الملأ يوم الجمعة، أجراس الإنذار على الفور في جميع أنحاء الصناعة.
تلعب المصافي في سويسرا ــ التي تمثل أكثر من 70% من طاقة التكرير العالمية ــ دوراً حاسماً في تحويل سبائك الذهب الكبيرة الحجم وفقاً لمعايير لندن إلى سبائك أصغر حجماً تزن كيلوغراماً واحداً أو مائة أونصة قابلة للتسليم في بورصة كومكس في نيويورك.
وحذرت مجموعة تجارية سويسرية من أن الرسوم الجمركية قد تجعل الشحنات الأميركية غير مجدية، في حين أوقفت بعض مصافي التكرير الآسيوية مؤقتا المبيعات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
في نيويورك، تجاوز سعر العقود الآجلة في بورصة كومكس لفترة وجيزة 3530 دولارًا للأونصة، مما خلق فجوة سعرية قياسية تجاوزت 100 دولار مع مؤشر لندن. ولا يزال هذا الفارق، الذي يبلغ حوالي 3%، أقل بكثير من تكلفة التعريفة الجمركية المتبادلة المقدرة بنسبة 39% للشحنات السويسرية، مما يعني أن أسعار كومكس ستحتاج إلى الاقتراب من 4700 دولار للأونصة لجعل هذه الواردات ممكنة.
إن هذا الاضطراب لم يعكس عمليات الشراء بدافع الذعر فحسب، بل أيضاً ضغوط السيولة الشديدة في سوق العقود الآجلة، حيث يعتمد التسليم المادي بشكل كبير على السبائك المصنعة في سويسرا.
وقال خبراء سوق السبائك الذهبية في دبي إنه على الرغم من أن الذعر الذي حدث يوم الجمعة ربما يكون إنذارا كاذبا، إلا أنه جعل التجار يدركون تماما مدى سرعة تدهور سلسلة التوريد المتوازنة بدقة للذهب، وكيف يمكن للخطوات السياسية الخاطئة أن تؤدي إلى تذبذب الأسعار في غضون ساعات.
يترقب المتداولون بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء وأرقام مبيعات التجزئة الصادرة يوم الجمعة بحثًا عن مؤشرات جديدة. وقد يعزز انخفاض مؤشر أسعار المستهلك عن المتوقع توقعات التيسير النقدي، مما قد يرفع سعر الذهب مجددًا إلى نطاق 3420-3450 دولارًا أمريكيًا.
وعلى العكس من ذلك، قد تشجع البيانات الأقوى الدولار وتضغط على الذهب نحو نطاق 3350 دولارا.
وقال محللون للسوق إن المخاوف أضافت طبقة جديدة من الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، حتى مع تراجع الأسعار من أعلى مستوياتها خلال اليوم.
كتب ديلين وو، محلل الأبحاث في بيبرستون، في مذكرة أرسلها إلى صحيفة خليج تايمز أن "الدافع الرئيسي لارتفاع سعر الذهب كان إدراج سبائك سويسرية رئيسية تحت تغطية التعريفات الجمركية"، مما أدى إلى استنزاف السيولة في كل من لندن ونيويورك. وأضاف أن الارتفاع الناتج في علاوات كومكس تفاقم بفعل عوامل اقتصادية كلية أوسع نطاقًا، لا سيما توقعات بتحول الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية متساهلة.
وصف روس نورمان، المتداول المخضرم والرئيس التنفيذي لشركة ميتالز ديلي، الفوضى بأنها تذكير صارخ بهشاشة السوق. وقال: "لا يقتصر الأمر على جني مليارات الدولارات وخسارة بعضها بين عشية وضحاها. فعندما تنهار الأمور، تحدث خسائر فادحة - وكانت هذه إحدى تلك اللحظات".
قال روبرت غوتليب، تاجر المعادن النفيسة السابق والمدير الإداري في جي بي مورغان تشيس، إن المشكلة تكمن في النهج غير المباشر للسياسة. وأضاف: "لم تنظر الحكومة خارج إطار الشكل المادي، ولم تُدرك أن هذه "الأداة" هي في الواقع ذهب"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستُشوّه سوقًا يُتداول فيه الذهب غالبًا كمخزون للقيمة بدلًا من سلعة مُصنّعة.
أثار هذا القرار المفاجئ سلسلة من ردود الفعل بين بنوك وتجار السبائك. وواجهت السبائك الكبيرة في لندن، التي تُصهر وتُعاد صياغتها عادةً في سويسرا قبل شحنها إلى نيويورك، تكاليف باهظة فجأة.
ولم يقدم الموردون البديلون مثل كندا والمكسيك سوى القليل من الإغاثة، حيث من المحتمل أن تواجه كل من الدولتين تهديدات التعريفات الجمركية الأمريكية الخاصة بها.
وحذرت المصافي المستقلة، التي تعمل بالفعل على هوامش ضئيلة للغاية، من أضرار دائمة قد تلحق بتدفقات التجارة العالمية إذا استبعدت الولايات المتحدة المصافي السويسرية من مثل هذه السوق المهمة.
وقال متعاملون إن اضطرابات الرسوم الجمركية جاءت في وقت كانت فيه البيانات الاقتصادية الأمريكية المتباطئة وخطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي المتغير يدعمان بالفعل أسعار الذهب.
انخفض مؤشر ISM للخدمات إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2024، وتراجعت مؤشرات سوق العمل، وأبدى العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي استعدادهم لخفض أسعار الفائدة. وتضع الأسواق الآن احتمالًا يتجاوز 90% لخفض الفائدة في سبتمبر، وهي بيئة مواتية للأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب.
قالت رانيا جول، كبيرة محللي السوق في XS.com، إن عدم قدرة المعدن الأصفر على الصمود فوق المستوى النفسي 3400 دولار يعكس قوة الدولار على المدى القصير وعمليات جني الأرباح قبيل صدور بيانات رئيسية، وليس انهيارًا في الطلب الأساسي. وأضافت: "إن توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير الكمي، إلى جانب عمليات الشراء المستمرة من البنك المركزي - بما في ذلك زيادات الاحتياطيات الصينية للشهر التاسع على التوالي - يُشكل أرضية سعرية متينة".
من المتوقع أن يستمر الالتباس بشأن الرسوم الجمركية حتى يُصدر البيت الأبيض توضيحه الرسمي. وصرح داروي كونغ، رئيس قسم السلع في مجموعة DWS، بأنه ينبغي على المستثمرين الاستعداد لاستمرار التقلبات. وأضاف: "نكتشف يوميًا المزيد عن القواعد الجديدة التي قد تُحدث تغييرًا جذريًا في سوق كل سلعة. ولعلّ المزيد من التغييرات ستُسفر عنها المفاوضات في الأيام القادمة". في الوقت الحالي، لا يزال السوق في ما يُطلق عليه المحللون "منطقة ترقب استراتيجي" - عالقًا بين حالة عدم اليقين على المدى القريب بشأن السياسة التجارية الأمريكية والدعم طويل الأجل من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته، والمخاطر الجيوسياسية، والطلب المؤسسي الثابت.