تراجع أسعار الذهب تأثراً بالرسوم الجمركية الأمريكية على السبائك

قال روبرت غوتليب، تاجر المعادن النفيسة السابق والمدير الإداري في جي بي مورغان تشيس، إن المشكلة تكمن في النهج غير المباشر للسياسة. وأضاف: "لم تنظر الحكومة خارج إطار الشكل المادي، ولم تُدرك أن هذه "الأداة" هي في الواقع ذهب"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستُشوّه سوقًا يُتداول فيه الذهب غالبًا كمخزون للقيمة بدلًا من سلعة مُصنّعة.