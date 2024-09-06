تذاكر دبي-مانيلا بدرهم واحد فقط حتى 10 سبتمبر

وقالت الشركة في بيان لها أن هذا العرض ينطبق على الرحلات من دبي إلى مانيلا المقررة بين 1 نوفمبر 2024 و 31 مايو 2025. والمقاعد المتاحة لهذا العرض الترويجي محدودة والتذاكر غير قابلة للاسترداد. ومع ذلك، يتاح للمسافرين إعادة حجز رحلاتهم وقد يتعين عليهم دفع أي فروق في الأسعار.