تذاكر دبي-مانيلا بدرهم واحد فقط حتى 10 سبتمبر
سيحظى الوافدون الفلبينيون في دبي الذين يخططون للسفر إلى مانيلا بفرصة رائعة، إذ يمكنهم الآن الاستفادة من عرض رحلة ذهاب بقيمة درهم واحد، وهو عرض يأتي في الوقت المناسب لموسم العطلات.
وأطلقت شركة "سيبو باسيفيك"، شركة الطيران الاقتصادي في الفلبين، عروضها الترويجية التي تصل إلى 9.9 مقاعد في سبتمبر الجاري، مما يسمح للمسافرين بحجز الرحلات الجوية من 6 سبتمبر حتى 10 سبتمبر بأسعار تبدأ من درهم واحد فقط للتذكرة الذهاب.
وقالت الشركة في بيان لها أن هذا العرض ينطبق على الرحلات من دبي إلى مانيلا المقررة بين 1 نوفمبر 2024 و 31 مايو 2025. والمقاعد المتاحة لهذا العرض الترويجي محدودة والتذاكر غير قابلة للاسترداد. ومع ذلك، يتاح للمسافرين إعادة حجز رحلاتهم وقد يتعين عليهم دفع أي فروق في الأسعار.
على الرغم من أن الأجرة الأساسية تبلغ درهماً واحداً فقط، فمن المهم ملاحظة أن هذا السعر الخاص يشمل فقط بدل الأمتعة المحمولة باليد ولكنه لا يغطي الرسوم الأخرى: كالرسوم الإدارية، ورسوم الوقود، ورسوم محطة المطار، إن وجدت. كما تنطبق شروط وأحكام أخرى.
يتاح للمسافرين حجز تذاكرهم عبر موقع شركة سيبو باسيفيك الإلكتروني أو استخدام خدمة "GO Flexi" التابعة للشركة، والتي تتيح لهم إلغاء رحلتهم قبل ساعتين من موعد المغادرة والحصول على قيمة الحجز في شكل رصيد سفر لا تنتهي صلاحيته. يمكن استخدام هذا الرصيد لحجز رحلات في المستقبل أو شراء خدمات إضافية.
ابتداءً من شهر نوفمبر، ستزيد شركة الطيران رحلاتها بين دبي ومانيلا إلى 10 رحلات أسبوعياً، مما يمنح المسافرين المزيد من الفرص للتواصل مع أحبائهم خلال موسم العطلات.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الرحلات الداخلية والدولية لشركة الطيران من وإلى مانيلا الآن في المبنى رقم 3 بمطار نينوي أكينو الدولي (NAIA)، مما يعني أن الركاب لم يعودوا بحاجة إلى الانتقال بين المحطات لاستكمال الرحلة على طائرة ثانية ضمن شبكة شركة الطيران الفلبينية.
تخدم شركة طيران سيبو باسيفيك 35 وجهة محلية و 26 وجهة دولية، وتغطي مناطق في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط.