تذاكر الطيران بالإمارات والخليج ترتفع 30% بسبب رسوم الوقود الجديدة

يواجه المسافرون في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أسعار تذاكر طيران أعلى بنسبة 30 في المائة بسبب زيادة رسوم الوقود الإضافية بعد ارتفاع أسعار النفط إثر اندلاع الصراع العسكري الإقليمي.
ظلت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وإغلاق طهران لمضيق هرمز.
وقد أدى ذلك أيضًا إلى زيادة عالمية كبيرة في أسعار وقود الطائرات، مما أثر سلبًا على الأرباح النهائية لشركات الطيران الإقليمية والعالمية.
يشكل وقود الطائرات حوالي ثلث إجمالي تكاليف التشغيل لشركة الطيران في الظروف العادية.
أدخلت العديد من شركات الطيران الإقليمية والآسيوية أو زادت رسوم الوقود الإضافية في الأسبوع الماضي، مما دفع أسعار تذاكر الطيران للارتفاع قبل عطلة عيد الفطر، التي ستحل في وقت لاحق من هذا الأسبوع في الإمارات ومنطقة الخليج.
استأنفت المطارات وشركات الطيران في جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عمليات محدودة إلى الوجهات الرئيسية.
قال ساج أحمد، كبير المحللين في StrategicAero Research ومقرها لندن، إن أسعار تذاكر الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة من الأسواق الرئيسية مثل المملكة المتحدة، شهدت بالفعل ارتفاعًا منذ اندلاع الصراع.
“بينما هناك حديث عن انتهاء الحرب، يبقى هذا سؤالاً مفتوحاً حول متى، لذا طالما بقي هذا الغموض، ستستمر شركات الطيران في رفع الأسعار بشكل عام لتعكس التكاليف الأعلى للنفط — ولو جزئياً لتعويض الإيرادات المفقودة من عمليات الطيران التي تضاءلت بشكل كبير،” أضاف أحمد.
أعلنت العديد من شركات الطيران الخليجية والآسيوية عن رسوم إضافية أو أدخلتها أو زادتها لتعويض تأثير ارتفاع أسعار النفط.
أشار ساج أحمد إلى أن المسارات المميزة مثل تلك من دبي إلى لندن ونيويورك ومومباي والرياض ستشهد أكبر ارتفاعات في الأسعار. “من المحتمل جداً أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران على هذه المسارات بين 10 و 20 بالمائة على أسعار الدرجة الاقتصادية،” وأضاف.
قال جيمس نويل-بيسويك، رئيس قسم السلع في سبارتا، إنه مع تضاعف مؤشر سنغافورة للكيروسين تقريباً من حوالي 91 دولاراً إلى حوالي 190 دولاراً للبرميل يوم الخميس، فإن الحسابات تشير بوضوح إلى زيادة بحد أدنى في أسعار تذاكر الطيران في حدود 30 بالمائة، وربما أكثر بكثير على المسارات التي تكون فيها قيود العرض حادة، أو حيث تقل المنافسة بسبب توقف الرحلات وإلغائها.
وقال: “يجب على المسافرين على المسارات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى لندن ونيويورك وطوكيو ومومباي والرياض التخطيط على أساس أسعار أعلى بكثير مما اعتادوا عليه،”.
الأهم من ذلك، أشار نويل-بيسويك أيضاً إلى أن القيد قد لا يكون السعر وحده، بل توفر وقود الطائرات بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط.
ارتفع فرق سعر الكيروسين في سنغافورة لشهر مارس — وهو العلاوة التي يحققها وقود الطائرات على النفط الخام، والمعيار الأكثر موثوقية للتباعد بين الاثنين — من حوالي 22 دولاراً للبرميل قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية إلى أكثر من 96 دولاراً للبرميل يوم الخميس.
وأضاف: “هذا ليس تقلبًا في السوق؛ إنه خلل هيكلي. بعبارة أخرى، تحرك سعر الكيروسين نفسه من حوالي 91 دولارًا للبرميل إلى حوالي 190 دولارًا للبرميل (اعتبارًا من الخميس). ارتفع النفط الخام بشكل حاد، لكن وقود الطائرات ارتفع بمضاعفات ذلك. لم يعد السوقان يتحركان في نفس الاتجاه وبنفس السرعة،”.