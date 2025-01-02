تدفق السياح من الدول الغنية يعزز قطاع التجزئة في دبي

ومن المتوقع أن يزداد إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.4 في المائة إلى 191.57 مليار درهم في عام 2025 مقارنة بـ 175 مليار درهم في العام السابق، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة عاشر أكبر متلقٍ عالمياً والثاني في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية. وتستند هذه الأرقام إلى أرقام من تقرير اتجاهات التأثير الاقتصادي لعام 2024 الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي في سبتمبر 2024.