تدفق السياح من الدول الغنية يعزز قطاع التجزئة في دبي
تشهد دبي زيادة في تدفق السياح ذوي الدخل المرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع مشتريات المجوهرات الذهبية، والأدوات الإلكترونية، والعديد من السلع الأخرى.
استقبلت الإمارة 17.15 مليون زائر دولي في عام 2023. وفي عام 2024، وصل العدد إلى 14.9 مليون في الأشهر العشرة الأولى وحدها، مما يمثل زيادة قدرها ثمانية في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتصدر زوار أوروبا الغربية القائمة بنحو 2.939 مليون زائر، تلاهم جنوب آسيا بنحو 2.543 مليون زائر، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.217 مليون زائر، ثم دول رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنحو 2.075 مليون زائر.
وهذا يعكس أن غالبية السياح الذين يسافرون إلى دبي يأتون من دول غنية يتمتع فيها الناس بدخل مرتفع.
وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات والرئيس التنفيذي لشركة جوهرة للمجوهرات: "لقد شهدنا زيادة كبيرة في تدفق السياح ذوي الدخل المرتفع. نسبة عدد السياح الذين يمتلكون دخلاً متاحاً أعلى في 2024 مقارنة بالعام الماضي. الناس يسافرون بشكل مكثف، مما أدى إلى تحسن كبير في ظاهرة تقديم الهدايا. حجوزات الفنادق ممتلئة وشركات الطيران تعمل بكامل طاقتها خلال العطلات الطويلة".
ومن المتوقع أن يزداد إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.4 في المائة إلى 191.57 مليار درهم في عام 2025 مقارنة بـ 175 مليار درهم في العام السابق، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة عاشر أكبر متلقٍ عالمياً والثاني في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية. وتستند هذه الأرقام إلى أرقام من تقرير اتجاهات التأثير الاقتصادي لعام 2024 الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي في سبتمبر 2024.
وقال عبدالله إن العديد من الأشخاص يغادرون البلاد خلال العطلات الطويلة، لكن السوق المحلية يتم تعويضها من خلال عدد كبير من السياح الذين يأتون إلى الإمارات.
وقال شاملال أحمد، المدير العام للعمليات الدولية في مالابار للذهب والماس، إن السياح خلال موسم العطلات الحالي هم من يحركون الأعمال في دبي في مناطق محددة مثل سوق الذهب ومينا بازار والكرامة، في حين أن الأعمال في مواقع أخرى - مثل البرشاء والقصيص - مدفوعة بمشتريات السكان.
وقال فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي لشركة جامبو للإلكترونيات، إن شركته لاحظت أيضاً نمواً في أعمال السياحة بشكل عام.
وأضاف "يشكل السائحون جزءاً لا يتجزأ من مزيج مبيعاتنا، وقد شهدت مبيعات جامبو تحسناً كبيراً، وخاصة خلال مهرجان دبي للتسوق وموسم السياحة الشتوية. وبشكل عام، شهدنا زيادة بنسبة تزيد على 30% مقارنة بالفترات غير المزدحمة".
وأضاف تشادا أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، هناك تفضيل متزايد لمنتجاتهم بين العملاء الهنود والروس والأتراك. وقال: "بناءً على البيانات الصادرة عن الشهرين الماضيين، فإن أكبر ثلاثة أسواق مصدرة هي الهند وروسيا وتركيا".