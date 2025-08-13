تداول صكوك "بن غاطي القابضة" في بورصة لندن

أطلقت المجموعة سبعة مشاريع جديدة وسلّمت خمسة مشاريع تطويرية في النصف الأول وحده، مسلّمةً بذلك 15 مشروعًا خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية. وتبلغ إيراداتها المتراكمة 12.5 مليار درهم إماراتي، ومحفظة مشاريعها التطويرية التي تزيد قيمتها عن 70 مليار درهم إماراتي، ما يجعلها من أبرز شركات التطوير العقاري في دبي. ولدى بن غاطي حاليًا ما يقارب 20,000 وحدة قيد التطوير في 30 مشروعًا في مواقع رئيسية بدبي، بما في ذلك داون تاون، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، وميدان، بالإضافة إلى مشاريعها السكنية الرائدة التي تحمل علامات تجارية رائدة، بالتعاون مع شركائها في قطاع الفخامة، بوجاتي، ومرسيدس-بنز، وجاكوب وشركاه.