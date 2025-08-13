تداول صكوك "بن غاطي القابضة" في بورصة لندن

احتفلت شركة بن غاطي القابضة المحدودة، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بطرح صكوكها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات في بورصة لندن للأوراق المالية من خلال حفل قرع جرس الافتتاح، مما يمثل معلماً رئيسياً في رحلة نمو الشركة على المستوى الدولي.
فاق الاكتتاب في هذه الصكوك، الصادرة ضمن برنامج بن غاطي لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، حجم الاكتتاب خمس مرات، حيث اجتذبت طلبات تجاوزت 2.5 مليار دولار أمريكي من مجموعة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين. وتم تسعير الإصدار بمعدل ربح 8.125%، مما يعكس ثقة المستثمرين في المركز المالي القوي لشركة بن غاطي. الشركة حاصلة على تصنيف BB- من فيتش وBa3 من موديز، وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة.
قرع المؤسس الدكتور حسين بن غاطي، ورئيس مجلس الإدارة محمد بن غاطي، والرئيس التنفيذي قطرالندى بن غاطي، برفقة كبار المديرين التنفيذيين والمنظمين الرئيسيين، جرس الافتتاح في بورصة لندن احتفالًا بالإدراج. وسيتم أيضًا إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي.
علق محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة، قائلاً: "يُعدّ إدراج صكوكنا في بورصة لندن دليلاً واضحاً على التزام بن غاطي بالتفاعل الاستباقي مع المستثمرين العالميين والعمل وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة. وقد حظي هذا الإصدار التاريخي للصكوك بطلب دولي قوي، مما مكّننا من إغلاق الاكتتاب قبل الموعد المحدد، وعزز ثقة السوق بسجلنا الائتماني ومرونتنا التشغيلية واستراتيجيتنا للنمو. وفي ظلّ توسع أعمالنا وتنويع محفظة مشاريعنا التنموية، يُعدّ الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية العميقة وذات السيولة العالية أمراً محورياً في استراتيجيتنا المالية. ويمثل إدراجنا اليوم خطوة مهمة أخرى في توسيع قاعدة مستثمرينا وتعزيز حضورنا العالمي."
علق كاترالنادا بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة، قائلاً: "يعكس برنامج صكوك بن غاطي التزامنا بتنويع قاعدة تمويل الشركة، وتوسيع آجال استحقاقها، وتوظيف رأس المال بكفاءة لاغتنام الفرص الناشئة. ويشير تجاوز الاكتتاب خمسة أضعاف، والطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إلى تأييد واضح لنموذج أعمالنا المتكامل رأسياً. ومع تخصيص ما يقرب من 50% من المخصصات لمستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يسعدنا أن نشهد اعترافاً عالمياً متزايداً بمكانة بن غاطي الفريدة في قطاع العقارات بدبي. ومع نمو محفظتنا الاستثمارية وإعادة تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة في دبي، سنواصل الحفاظ على ديون حكيمة وحوكمة شركات قوية."
يأتي هذا الإصدار الناجح والطلب القوي على أسهم بن غاطي القابضة في أعقاب النتائج القوية التي حققتها الشركة في النصف الأول من عام 2025. وخلال النصف الأول، تضاعف صافي ربح الشركة بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1.82 مليار درهم، مدفوعًا بالطلب القوي على عقارات دبي. وبلغ إجمالي مبيعات المجموعة 8.8 مليار درهم، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 189% على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليار درهم.
أطلقت المجموعة سبعة مشاريع جديدة وسلّمت خمسة مشاريع تطويرية في النصف الأول وحده، مسلّمةً بذلك 15 مشروعًا خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية. وتبلغ إيراداتها المتراكمة 12.5 مليار درهم إماراتي، ومحفظة مشاريعها التطويرية التي تزيد قيمتها عن 70 مليار درهم إماراتي، ما يجعلها من أبرز شركات التطوير العقاري في دبي. ولدى بن غاطي حاليًا ما يقارب 20,000 وحدة قيد التطوير في 30 مشروعًا في مواقع رئيسية بدبي، بما في ذلك داون تاون، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، وميدان، بالإضافة إلى مشاريعها السكنية الرائدة التي تحمل علامات تجارية رائدة، بالتعاون مع شركائها في قطاع الفخامة، بوجاتي، ومرسيدس-بنز، وجاكوب وشركاه.
وتعززت خطط التطوير التي وضعتها الشركة من خلال الاستحواذ مؤخراً على قطعة أرض ضخمة تبلغ مساحتها حوالي 9 ملايين قدم مربع في ند الشبا 1، والتي ستستضيف أول مجتمع سكني مخطط رئيسي لشركة بن غاطي، بقيمة تطوير متوقعة تتجاوز 25 مليار درهم.