تداعيات الحرب التجارية العالمية وتأثيرها على الاقتصادات الخليجية

من المتوقع أن تترك الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب - 25% على الواردات من كندا والمكسيك و10% على الواردات من الصين - تأثيرات بعيدة المدى. قد تواجه دول مجلس التعاون الخليجي اضطرابات في تدفقات التجارة، مما سيؤثر ليس فقط على صادرات النفط بل أيضاً على استيراد السلع الأساسية التي تعتمد عليها الصناعات المحلية.

يسلط تحليل حديث أجرته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" الضوء على العواقب المحتملة لهذه التعريفات وأثرها الأوسع على ديناميكيات التجارة العالمية. فقد أدت أجندة إدارة ترامب، التي تستهدف حماية الوظائف الأميركية وتقليص العجز التجاري، إلى فرض هذه الرسوم الجمركية، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المواد الأساسية مثل الصلب والألمنيوم. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن هذه الزيادة قد تبطئ مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد.

القلق المباشر الذي تواجهه دول مجلس التعاون الخليجي لا يقتصر على التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية الأميركية، بل يشمل أيضاً التدابير الانتقامية المحتملة من الدول المتضررة، مثل الصين والاتحاد الأوروبي. ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه التصعيدات المتبادلة إلى زيادة تعقيد ديناميكيات التجارة العالمية، مما يعزز من التحديات أمام اقتصادات الخليج التي تعتمد على الاستيراد والتصدير في العديد من القطاعات الحيوية.

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحدياً كبيراً في التعامل مع التوترات التجارية بين الشركاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والصين. وبما أن هذه الدول تربطها علاقات تجارية قوية مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن أي صراع طويل الأمد بينهما قد يؤدي إلى تحولات في ديناميكيات السوق. على سبيل المثال، إذا تراجعت الصادرات الأمريكية إلى الصين، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط والغاز من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤثر بشكل مباشر على إيرادات هذه الدول واستقرارها الاقتصادي.

القطاعات الأكثر عرضة لتأثيرات هذه الحرب التجارية تشمل البناء والعقارات والتصنيع، حيث تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي بكثافة في مشاريع البنية التحتية كجزء من استراتيجياتها للتنويع الاقتصادي، مثل رؤية 2030. الزيادة في تكاليف المواد الخام نتيجة للرسوم الجمركية قد تعيق التقدم في هذه المشاريع. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الارتفاع في تكاليف المواد الخام بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية إلى تأخيرات أو تجاوزات في الميزانية لمشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية، مما يعرقل تنفيذ الخطط التنموية في هذه الدول.

قطاع التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعد جزءاً أساسياً من استراتيجيات التنوع الاقتصادي، قد يواجه تحديات كبيرة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة للرسوم الجمركية. هذه التكاليف المرتفعة قد تؤدي إلى تقليص الاستثمارات الأجنبية، مما يعرقل نمو الصناعات المحلية ويقلل من فرص العمل التي كانت تعتمد عليها الدول في تحسين مستويات التوظيف.

علاوة على ذلك، نظراً لحساسية اقتصادات دول الخليج تجاه التقلبات في الطلب العالمي على النفط والغاز، فإن انخفاض الصادرات الأمريكية إلى الصين قد يؤدي إلى تقليص الطلب على النفط، مما يضر بتدفقات الإيرادات. ومع تقلب أسعار النفط في الوقت الراهن، فإن أي انخفاض إضافي قد يزيد من الضغوط على الميزانيات الوطنية، مما يعيق خطط النمو والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

يواجه تحالف أوبك+ تحديات جديدة مع فرض الرئيس ترامب تعريفات جمركية على كبار موردي النفط الخام، مما قد يؤدي إلى تعطيل الطلب العالمي على النفط والإنتاج. وبالرغم من أن المجموعة قد تحاول التخفيف من تأثير هذه التعريفات من خلال تقليص تخفيضات الإنتاج لتحقيق استقرار في السوق، فإن التعريفات المفروضة على كندا والمكسيك قد تجبر هاتين الدولتين على إعادة توجيه صادرات النفط الخام إلى أسواق أخرى، مما قد يؤثر على مصافي التكرير الأمريكية. هذا التحول قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب اضطراب تدفقات النفط الخام. كما يوضح موكيش ساهديف، رئيس أسواق السلع العالمية في شركة ريستاد إنرجي، أن هذه التغيرات قد تتسبب في خلل في السوق النفطية.

ورغم التحديات التي تطرحها الحرب التجارية المحتملة، يرى بعض الخبراء أن هذه الأزمة قد تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتسريع عملية التنوع الاقتصادي. من خلال التركيز على تعزيز الصناعات المحلية وتوسيع الشراكات التجارية مع الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تقليل اعتمادها على الشركاء التقليديين مثل الولايات المتحدة والصين. قد يؤدي هذا التحول إلى زيادة استدامة اقتصاداتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات العالمية.

ورغم أن الحرب التجارية تفرض تحديات كبيرة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها قد تعمل أيضا كحافز حاسم للتنويع والمرونة، وتشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة لسنوات قادمة.